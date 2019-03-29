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      Чим Україні загрожує чергова брехня Юрія Луценка

      38 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Аргументы Недели

      Державний департаменту США очікувано став на захист посла Марі Йованович, яку Юрій Луценко звинуватив у передачі списку "недоторканих" осіб, і назвав твердження генпрокурора відвертою вигадкою.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Право на гідність" автор та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Скандал Луценка з Йованович: причини наклепу генпрокурора на посла США

      За словами Шабуніна, Як "доказ" вини Йованович, Луценко надав єдиний документ – лист, проте він датований квітнем 2016 року та написаний від імені попередника Йованович, тодішнього посла США Джеффрі Паятта.

      Лист, який надав Луценко
      Лист, який надав Луценко

      Голова Центру протидії корупції зазначив, що зовнішньополітичне відомство США назвало звинувачення генерального прокурора України щодо свого посла відвертою вигадкою, що підтверджується календарем.

      Як ви думаєте, кому повірить політична еліта США: своєму Держдепартаменту чи, пробачте, трепливому українському генпрокурору? Погодьтеся, відповідь очевидна. А це значить, отримувати і фінансову, і військову, і дипломатичну допомогу від США Україні буде значно складніше,
      – відповів Шабунін.

      І додав, що жодне рішення щодо України не приймається в США без консультацій з Держдепартаментом, який захищаючи свого посла від нападів Луценка, фактично назвав його брехуном.

      У чому полягає скандал між Луценком та Йованович?Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill зробив сенсаційну заяву. Начебто, американська посол в Україні Марі Йованович свого часу дала йому "список осіб", яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Але український генпрокурор, за його словами, з гнівом відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані Йованович, що його відомство ніщо не зупинить на шляху до встановлення справедливості.

      Повний випуск відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 29 березня 2019: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Юрій Луценко Новини США
      Джерело: 24 канал
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