Скандал Луценка з Йованович: причини наклепу генпрокурора на посла США

Юрій Луценко повідомив, що американський посол Марі Йованович передала йому список людей, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Звучить ця заява сенсаційно, але вона – брехня.

Таку думку в своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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Журналіст пояснив, що першою причиною заяви Луценка була помста Йованович за постійну критику генпрокурора і вимога звільнення його заступника Назара Холодницького. Нещодавно посол США фактично звинуватила Луценка в кришуванні корупції та збереженні на посаді прокурора-зрадника. Другою причиною було намагання дискредитувати американців, передчуваючи їхню критику за нечесні вибори.



Марі Йованович – посол США в Україні

Лещенко нагадав, що генпрокурор чомусь повівся на фейкові повідомлення проросійських сайтів, що посол Марі Йованович достроково залишає Україну. Насправді, трирічний термін каденції американського посла завершується влітку 2019 року. Проте Йованович погодилася працювати до кінця 2019 року, тобто до завершення парламентських виборів. Щоб не залишати дипломатичну місію США без керівника під час перегонів, які будуть черговим іспитом на демократію в Україні.

Тепер державний департамент розглядає можливість продовжити місію Йованович на цілий рік. Тобто, прагнучи позбутися головного болю у вигляді посла США, Луценко вдався до випадів, які лише погіршили його становище,

– додав Сергій Лещенко

"Рятуючись від критики, президент Порошенко відмежувався від слів Луценка. Хоча мало хто може повірити, що його кум, представник президента в Раді та колишній перший номер списку "Блоку Порошенка" робив свою заяву, не порадившись з Петром Олексієвичем," – розповів Лещенко.

Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 березня 2019