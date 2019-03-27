Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника

Юрій Луценко під кінець своєї кар'єри розсварив Україну з Америкою. Генпрокурор дав інтерв'ю американському виданню The Hill, яке не входить до топ-видань Америки й відоме матеріалами на замовлення. У розмові з журналістами Луценко спробував зіграти на всіх делікатних темах.

Заява Луценка щодо посла США

Луценко повідомив, що американський посол Марі Йованович передала йому список людей, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Звучить ця заява сенсаційно, але вона – брехня.

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Слова Луценка офіційно спростував Вашингтон. Окрім того, близький соратник Луценка Володимир Ар'єв під час спілкування з членами делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи визнав, що такого списку немає.



Володимир Ар'єв – народний депутат



Перша причина заяви Луценка – це помста Йованович за постійну критику генпрокурора і вимога звільнення його заступника Назара Холодницька. Нещодавно посол США фактично звинуватила Луценка в кришуванні корупції та збереженні на посаді прокурора-зрадника.

Друга причина – своїми словами Луценко намагається дискредитувати американців, передчуваючи їхню критику за нечесні вибори.



Також Генпрокурор чомусь повівся на фейкові повідомлення проросійських сайтів, що посол Марі Йованович достроково залишає Україну. Насправді, трирічний термін каденції американського посла завершується влітку 2019 року. Проте Йованович погодилася працювати до кінця 2019 року, тобто до завершення парламентських виборів. Щоб не залишати дипломатичну місію США без керівника під час перегонів, які будуть черговим іспитом на демократію в Україні.



Марі Йованович – посол США в Україні



Тепер державний департамент розглядає можливість продовжити місію Йованович на цілий рік. Тобто, прагнучи позбутися головного болю у вигляді посла США, Луценко вдався до випадів, які лише погіршили його становище.

Рятуючись від критики, президент Порошенко відмежувався від слів Луценка. Хоча мало хто може повірити, що його кум, представник президента в Раді та колишній перший номер списку "Блоку Порошенка" робив свою заяву, не порадившись з Петром Олексієвичем.



Юрій Луценко та Петро Порошенко

Суть звинувачень Луценка на адресу посла США, може бути через фейкову справу Генпрокуратури про те, що нібито хтось привласнив чотири мільйони доларів допомоги американського посольства. Цією справою прокурори хотіли "наздогнати" антикорупціонерів.

Оскільки це гроші нашого уряду, ми не бачимо ніяких зловживань з їх використанням. Й радимо вам не створювати проблем самим собі, займаючись зведенням особистих рахунків,

– відповіла посол США Марі Йованович.

Луценко та справа Ситника

Випади Луценка на адресу Йованович є лише частиною його гри. Генпрокурор сказав, що збирається розслідувати втручання глави НАБУ Артема Ситника в американські вибори, коли той оприлюднив чорну бухгалтерію "Партії регіонів" і згадуваного там Пола Манафорта.

Причини розслідування справи Ситника:

Збити ненависного генпрокурору керівника НАБУ Артема Ситника. Луценко вибудовує своє персональне майбутнє. Генпрокурор скоро йтиме з посади, тому він збирається на парламентські вибори й намагатиметься сподобатися людям Дональна Трампа в Америці, щоб зберегти хоча б якісь перспективи в політиці. Але замість очікуваного результату Луценко ще глибше закопує себе.

Офіційна американська влада ніяких претензій до Ситника немає. Оприлюднена НАБУ інформація про гроші Манафорта в чорній бухгалтерії "Партії регіонів" спричинила посадку титулованого лобіста до тюрми на понад сім років. Наступним може бути колишній головний радник Білого дому президентства Барака Обами – Грегорі Крейг, якому можуть висунути звинувачення у лобіюванні Віктора Януковича.



Артем Ситник



Підставою для розслідування проти Ситника Луценко назвав рішення Окружного суду Києва, який є кишеньковим судом Банкової. Цей суд, в перерві між відновленням Насирова і відстороненням Супрун, визнав, що глава НАБУ Артем Ситник втручався в американські вибори.

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Риторика Луценка в цій історії повністю збігається з кампанією, яку на догоду Путіну веде Віктор Медведчук, що не тільки росіяни підігравали Трампу, але і українці втручалися у вибори президента Америки.

Поведінка генпрокурора – це серйозна загроза відносинам між Україною і США, нашим стратегічним партнером, який дає гроші та озброєння. Тому такі люди, як Юрій Луценко, мають бути позбавлені будь-яких перспектив у політиці.