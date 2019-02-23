Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів

Віктору Медведчуку вдалося призначити ще одну свою людину на важливу посаду в державі. Членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів став Олександр Дроздов, який є поплічником кума Путіна.

Для того, щоб кандидат від Медведчука міг зайти до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, треба було звільнити там місце. Саме тому для цього провели операцію зачистки, коли прибрали нині чинного члена, в якого ще було півроку повноважень.

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Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів України? Це ключова ланка влади в системі судоустрою. Вона відповідальна за формування суддівського корпусу, надання рекомендацій для призначення суддів, їх переведення, забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.

Створення вакансії в складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів та обрання висуванця Медведчука відбулося днями далеко в карпатських горах, у селі Плав'є, що Львівщині. Там, якомога далі від очей громадськості, відбувся з'їзд адвокатів України.

Організатором цього з'їзду була Національна асоціація адвокатів України, яку очолює Лідія Ізовітова, багатолітня заступниця Віктора Медведчука. Окрім обрання людини кума Путіна, на цьому зібранні, всупереч прямим заборонам закону, влада протиснула двох своїх висуванців до суддівської інквізиції – Вищої ради правосуддя.



Заступниця Медведчука Лідія Ізовітова

Павло Гречківський та Олексій Маловацький – висуванці від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка", які вже нині працюють у Вищій раді правосуддя, не мали права обиратися. Закон напряму забороняє другий термін. Однак, якщо Банковій потрібно, то на такі "дрібниці", як закон, нині чинним корупціонером начхати.



Павло Гречківський​



Олексій Маловацький​

І для того, щоб забезпечити обрання потрібних людей через з'їзд адвокатів України, сторони пішли на розмін: Медведчуку забезпечили потрапляння своєї людини до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а висуванців Порошенка та "Народному фронту" до Вищої ради правосуддя. До того ж людина Медведчука приступає до виконання своїх обов'язків вже зараз.

Навіщо Медведчуку контроль над суддівською владою?

Наскільки важливий для Медведчука контроль над суддівською владою, ми можемо побачити на прикладі того, як оточення кума Путіна прибрало до своїх рук ключовий актив, який дозволяє їм нарощувати фінансову потужність. Ідеться про нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідтранс", який станом на початок війни, належав російській державній компанії "Транснефть". Але він не був націоналізований для компенсації втрат України.

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Ця труба дивним чином перейшла до рук оточення Медведчука, а дозвіл на це дав Антимонопольний комітет, де контрольний пакет тримає заступник глави адміністрації президента. Вже через півтора роки після приходу Порошенка на посаду президента. Нині "ПрикарпатЗахідтранс" – це труба, якою клан кума Путіна качає в Україну дизель виробництва "Роснефті" та зайняв вже частку в 40%.

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Роль суддів у афері Медведчука

Ключове рішення, яке потрібне Медведчуку, на початку 2015 році винесла рівненська суддя Ярослава Гудзенко. Вона "за нововиявленими" обставинами за одне засідання скасувала рішення про передачу цієї труби Україні. Вона прийняла як аргументи листи російського Міністерства палива та енергетики й Міністерства оборони, датовані 1998 і 1997 роками минулого століття.



Суддя Ярослава Гудзенко

І фінальний акорд, який показує всю гнилу суть змови нинішньої влади з Медведчуком. Підконтрольна президенту судова інквізиція не звільнила цю суддю Гудзенко, яка допомагала Медведчуку. Навпаки, коли в Гудзенко закінчився перший п'ятирічний термін роботи суддею, то спершу Вища кваліфікаційна комісія суддів, а потім Вища рада правосуддя рекомендувала та внесла подання її на призначення.

Петро Порошенко, попри всі попередні рішення щодо трубопроводу на користь Медведчука, в грудні 2018 року призначив суддю Гудзенко на посаду.

От і кінець виставі, яка показує, що Медведчук насправді є повноцінною складовою нинішньої влади, яка його пригріла біля себе попри гучну риторику "Геть від Москви". І оцінку такому дешевому спектаклю має дати все суспільство.