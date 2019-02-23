19:27
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Чесна політика
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів

      Чесна політика 269 Читать новость на русском

      Віктору Медведчуку вдалося призначити ще одну свою людину на важливу посаду в державі. Членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів став Олександр Дроздов, який є поплічником кума Путіна.

      Для того, щоб кандидат від Медведчука міг зайти до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, треба було звільнити там місце. Саме тому для цього провели операцію зачистки, коли прибрали нині чинного члена, в якого ще було півроку повноважень.

      Читайте також: Чим небезпечний Медведчук для України

      Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів України? Це ключова ланка влади в системі судоустрою. Вона відповідальна за формування суддівського корпусу, надання рекомендацій для призначення суддів, їх переведення, забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.

      Створення вакансії в складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів та обрання висуванця Медведчука відбулося днями далеко в карпатських горах, у селі Плав'є, що Львівщині. Там, якомога далі від очей громадськості, відбувся з'їзд адвокатів України.

      Організатором цього з'їзду була Національна асоціація адвокатів України, яку очолює Лідія Ізовітова, багатолітня заступниця Віктора Медведчука. Окрім обрання людини кума Путіна, на цьому зібранні, всупереч прямим заборонам закону, влада протиснула двох своїх висуванців до суддівської інквізиції – Вищої ради правосуддя. 

      Лідія Ізовітова
      Заступниця Медведчука Лідія Ізовітова

      Павло Гречківський та Олексій Маловацький – висуванці від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка", які вже нині працюють у Вищій раді правосуддя, не мали права обиратися. Закон напряму забороняє другий термін. Однак, якщо Банковій потрібно, то на такі "дрібниці", як закон, нині чинним корупціонером начхати.

      гречіський
      Павло Гречківський​

      Олексій Маловацький
      Олексій Маловацький​

      І для того, щоб забезпечити обрання потрібних людей через з'їзд адвокатів України, сторони пішли на розмін: Медведчуку забезпечили потрапляння своєї людини до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а висуванців Порошенка та "Народному фронту" до Вищої ради правосуддя. До того ж людина Медведчука приступає до виконання своїх обов'язків вже зараз.

      Навіщо Медведчуку контроль над суддівською владою? 

      Наскільки важливий для Медведчука контроль над суддівською владою, ми можемо побачити на прикладі того, як оточення кума Путіна прибрало до своїх рук ключовий актив, який дозволяє їм нарощувати фінансову потужність. Ідеться про нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідтранс", який станом на початок війни, належав російській державній компанії "Транснефть". Але він не був націоналізований для компенсації втрат України.

      Читайте також: Кум Путіна та "сірий кардинал" Кучми: вся правда про Віктора Медведчука

      Ця труба дивним чином перейшла до рук оточення Медведчука, а дозвіл на це дав Антимонопольний комітет, де контрольний пакет тримає заступник глави адміністрації президента. Вже через півтора роки після приходу Порошенка на посаду президента. Нині "ПрикарпатЗахідтранс" – це труба, якою клан кума Путіна качає в Україну дизель виробництва "Роснефті" та зайняв вже частку в 40%.

       Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

      Роль суддів у афері Медведчука

      Ключове рішення, яке потрібне Медведчуку, на початку 2015 році винесла рівненська суддя Ярослава Гудзенко. Вона "за нововиявленими" обставинами за одне засідання скасувала рішення про передачу цієї труби Україні. Вона прийняла як аргументи листи російського Міністерства палива та енергетики й Міністерства оборони, датовані 1998 і 1997 роками минулого століття.

      Суддя Ярослава Гудзенко
      Суддя Ярослава Гудзенко

      І фінальний акорд, який показує всю гнилу суть змови нинішньої влади з Медведчуком. Підконтрольна президенту судова інквізиція не звільнила цю суддю Гудзенко, яка допомагала Медведчуку. Навпаки, коли в Гудзенко закінчився перший п'ятирічний термін роботи суддею, то спершу Вища кваліфікаційна комісія суддів, а потім Вища рада правосуддя рекомендувала та внесла подання її на призначення.

      Петро Порошенко, попри всі попередні рішення щодо трубопроводу на користь Медведчука, в грудні 2018 року призначив суддю Гудзенко на посаду.

      От і кінець виставі, яка показує, що Медведчук насправді є повноцінною складовою нинішньої влади, яка його пригріла біля себе попри гучну риторику "Геть від Москви". І оцінку такому дешевому спектаклю має дати все суспільство.

      blog_ava
      Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
      сьогодні
      13282
      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Судді Петро Порошенко Віктор Медведчук Блок Петра Порошенка Народний фронт Бізнес Чесна політика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів
      сьогодні , 19:00 Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів
      Сергій Лещенко 169
      Повідок короткий, Сергію, – журналіст Скрипін дав резонансну відповідь Притулі
      сьогодні , 17:33 Повідок короткий, Сергію, – журналіст Скрипін дав резонансну відповідь Притулі
      1732
      "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      сьогодні , 17:00 "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      Єгор Соболєв 707
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сьогодні , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 486
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сьогодні , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 1044
      Як Порошенко підриває імідж України в світі
       19 вересня 2017 , 07:00
      Американські лобісти не врятували президента Порошенка від неприємних запитань
      4 липня 2017 , 16:00
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
       31 грудня 2018 , 17:00
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
       8 грудня 2018 , 16:00
      Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
       18 травня 2018 , 20:00
      Верховна Рада розійшлася на канікули з величезними боргами по реформах
       21 липня 2017 , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук