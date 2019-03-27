Скандал Луценко с Йованович: причины клеветы генпрокурора на посла США

Юрий Луценко сообщил, что американский посол Мари Йованович передала ему список людей, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Звучит это заявление сенсационно, но оно – ложь.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил Сергей Лещенко.

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Журналист пояснил, что первой причиной заявления Луценко была месть Йованович за постоянную критику генпрокурора и требование увольнения его заместителя Назара Холодницкого. Недавно посол США фактически обвинила Луценко в крышевании коррупции и сохранении в должности прокурора-предателя. Второй причиной была попытка дискредитировать американцев, предчувствуя их критику за нечестные выборы.



Мари Йованович – посол США в Украине

Лещенко напомнил, что генпрокурор почему-то повелся на фейковые сообщение пророссийских сайтов, что посол Мари Йованович досрочно покидает Украину. На самом деле, трехлетний срок каденции американского посла завершается летом 2019 года. Однако Йованович согласилась работать до конца 2019 года, то есть до завершения парламентских выборов. Чтобы не оставлять дипломатическую миссию США без руководителя во время гонки, которые будут очередным экзаменом на демократию в Украине.

Теперь государственный департамент рассматривает возможность продлить миссию Йованович на целый год. То есть, стремясь избавиться от головной боли в виде посла США, Луценко обратился к выпадам, которые только ухудшили его положение,

– добавил Сергей Лещенко

"Спасаясь от критики, президент Порошенко отмежевался от слов Луценко. Хотя мало кто может поверить, что его кум, представитель президента в Раде и бывший первый номер списка "Блока Порошенко" делал свое заявление, не посоветовавшись с Петром Олексиевичем", – рассказал Лещенко.

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 27 марта 2019 года