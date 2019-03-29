Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка

Можливо, колись генпрокурор Юрій Луценко компенсує України втрати, завдані його ж невгамовним язиком. Ну, як мінімум, його 800-метровий маєток має перейти у власність українського МЗС, дипломати якого маю розгрібати проблеми, створені Україні Луценко.

Загалом, до відверто неадекватної поведінки генпрокурора Юрія Луценка та систематичної брехні нам, українцям, не звикати. Наведу вам приклад "фахової" дискусії генерального прокурора Луценка з народним депутатом щодо профільного законодавства.

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Отже, народна депутатка Олена Сотник аргументовано розписує, чому чергова заява генпрокурора – брехня. Послуговується вона для цього юридичними аргументами, апелює до міжнародного досвіду, наводить судову практику.

Так от, на з десяток абзаців юридичних аргументів генпрокурор Порошенка відповідає, я цитую: "бла-бла-бла".



Відповідь Луценка на юридичні аргументи

Це реальна дискусія і це справжній акаунт Юрія Луценка. Дивлячись на це "бла-бла-бла" Луценка, в мене складається враження, що він п’ятничних гранчак вже накотив (а написав він це п’ятничного вечора), але замість того щоб піти спати, поліз в Facebook позоритися.

Проте цього разу Юрій Луценко вирішив, що позоритися в Україні вже замало, і оббрехав посла США в Україні в американському виданні. Він звинуватив посла у передачі списку "недоторканих" осіб, яких не можна переслідувати.

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Також, за словами Луценка, розмова, з послом стосувалася злочинців, яких переслідували за розтрату технічної допомоги США у розмірі 4 мільйонів доларів.

Як Луценко оббрехав Марі Йованович

Луценко заявив, цитую: "На першій зустрічі з послом США в Києві пані посол дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати". Як "доказ" вини Йованович, Луценко надав єдиний документ – лист.



Лист, який надав Луценко

Зверніть увагу, він був датований квітнем 2016 року та написаний від імені попередника Йованович, тодішнього посла США Джеффрі Паятта. І стосується документи зовсім іншого – технічної підтримки ГПУ, і аж ніяк не вигаданого Луценком "списку недоторканих". Іншими словами генеральний прокурор Порошенка відверто бреше, обґрунтовуючи свої фантазії листами, які не мають жодного відношення до його обвинувачень.

Тепер давайте щодо самої кримінальної справи, яку він ніби то обговорював на тій же зустрічі з послом. Цитую: "На той час ми мали справу щодо розкрадання технічної допомоги уряду США на суму 4 мільйони доларів".



Посол США в Україні Марі Йованович

Так от, Луценко знову відверто бреше американським журналістам і доводить це банальний календар. Кримінальну справу, на яку посилається Луценко, відкрила генпрокуратура 16 березня 2016 року у часи його попередника Віктора Шокіна. Ми в Центрі Протидії Корупції добре знаємо цю кримінальну справу, бо генпрокурор Порошенка Шокін порушив її проти нас.

У травні 2016 року Луценка призначили до ГПУ і він особисто стверджував, що справа була "безглуздою" і закрив її 30 травня 2016. Цитую Луценка: "Я вважаю справи проти Шабуніна настільки дебільними, що вони просто ганьблять Генеральну прокуратуру України".

Посол Йованович прибула в Україну і передала свої вірчі грамоти президентові України лише у другій половині серпня 2016. Таким чином, твердження Луценка не можуть бути правдивими, адже його перша розмова з послом могла статися не раніше, ніж через три місяці після остаточного закриття кримінальної справи.

Пане Луценко – ви комічний брехун. Я вже навіть не знаю, скільки разів і як, очевидно це ще потрібно доводити. В усій цій вій історії в мене залишається ключове питання: Луценко діяв за власною ініціативою чи вказівкою Порошенка.

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Після неадекватних заяв Луценка – Порошенко запевнив у повній підтримці посла Сполучених Штатів Америки в Україні Мері Йованович. Цитую Президента: "У цьому контексті хотів би зазначити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі просування україно-американських відносин".



Президент України Петро Порошенко

Якщо Порошенко говорить правду, то я не розумію, де подання президента на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального Прокурора України. Погодьтеся, це був би логічний крок в ситуації, коли твій генпрокурор без твого погодження руйнує стосунки з ключовим союзником України у війні з Росією.

Відсутність подання на звільнення Луценка, як на мене, очевидно свідчить про благословення президентом неадекватних дій останнього. Бо не важливо, що політики заявляють, важливо, що вони роблять. Або, як в цьому випадку, чого не роблять.

Чим брехня Луценка загрожує Україні

Тепер трішки про те, чим Україні загрожує чергова (цього разу вже міжнародна) брехня Юрія Луценка. Державний департаменту США очікувано став на захист посла Йованович і назвав твердження Луценка відвертою вигадкою.



Держдепартамент США

Давайте ще раз: зовнішньополітичне відомство США назвало звинувачення генерального прокурора України щодо свого посла відвертою вигадкою, що, як ми розібрали вище, підтверджується календарем.

Як ви думаєте, кому повірить політична еліта США: своєму Держдепартаменту чи, пробачте, трепливому українському генпрокурору? Погодьтеся, відповідь очевидна. А це значить, отримувати і фінансову, і військову, і дипломатичну допомогу від США Україні буде значно складніше.

Хоча б тому, що жодне рішення щодо України не приймається в США без консультацій з Держдепартаментом. Тим, який захищаючи свого посла від нападів Луценка, фактично назвав його брехуном.