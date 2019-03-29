13:57
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Право на гідність
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка

      Право на гідність 356 Читать новость на русском

      Можливо, колись генпрокурор Юрій Луценко компенсує України втрати, завдані його ж невгамовним язиком. Ну, як мінімум, його 800-метровий маєток має перейти у власність українського МЗС, дипломати якого маю розгрібати проблеми, створені Україні Луценко.

      Загалом, до відверто неадекватної поведінки генпрокурора Юрія Луценка та систематичної брехні нам, українцям, не звикати. Наведу вам приклад "фахової" дискусії генерального прокурора Луценка з народним депутатом щодо профільного законодавства.

      Читайте також: Скандал з послом США в Україні: чому це вигідно Порошенку

      Отже, народна депутатка Олена Сотник аргументовано розписує, чому чергова заява генпрокурора – брехня. Послуговується вона для цього юридичними аргументами, апелює до міжнародного досвіду, наводить судову практику.

      Так от, на з десяток абзаців юридичних аргументів генпрокурор Порошенка відповідає, я цитую: "бла-бла-бла".

      Відповідь Луценка на юридичні аргументи
      Відповідь Луценка на юридичні аргументи

      Це реальна дискусія і це справжній акаунт Юрія Луценка. Дивлячись на це "бла-бла-бла" Луценка, в мене складається враження, що він п’ятничних гранчак вже накотив (а написав він це п’ятничного вечора), але замість того щоб піти спати, поліз в Facebook позоритися.

      Проте цього разу Юрій Луценко вирішив, що позоритися в Україні вже замало, і оббрехав посла США в Україні в американському виданні. Він звинуватив посла у передачі списку "недоторканих" осіб, яких не можна переслідувати.

      Читайте також: Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович

      Також, за словами Луценка, розмова, з послом стосувалася злочинців, яких переслідували за розтрату технічної допомоги США у розмірі 4 мільйонів доларів.

      Як Луценко оббрехав Марі Йованович

      Луценко заявив, цитую: "На першій зустрічі з послом США в Києві пані посол дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати". Як "доказ" вини Йованович, Луценко надав єдиний документ – лист.

      Лист, який надав Луценко
      Лист, який надав Луценко

      Зверніть увагу, він був датований квітнем 2016 року та написаний від імені попередника Йованович, тодішнього посла США Джеффрі Паятта. І стосується документи зовсім іншого – технічної підтримки ГПУ, і аж ніяк не вигаданого Луценком "списку недоторканих". Іншими словами генеральний прокурор Порошенка відверто бреше, обґрунтовуючи свої фантазії листами, які не мають жодного відношення до його обвинувачень.

      Тепер давайте щодо самої кримінальної справи, яку він ніби то обговорював на тій же зустрічі з послом. Цитую: "На той час ми мали справу щодо розкрадання технічної допомоги уряду США на суму 4 мільйони доларів".

      Посол США в Україні Марі Йованович
      Посол США в Україні Марі Йованович

      Так от, Луценко знову відверто бреше американським журналістам і доводить це банальний календар. Кримінальну справу, на яку посилається Луценко, відкрила генпрокуратура 16 березня 2016 року у часи його попередника Віктора Шокіна. Ми в Центрі Протидії Корупції добре знаємо цю кримінальну справу, бо генпрокурор Порошенка Шокін порушив її проти нас.

      У травні 2016 року Луценка призначили до ГПУ і він особисто стверджував, що справа була "безглуздою" і закрив її 30 травня 2016. Цитую Луценка: "Я вважаю справи проти Шабуніна настільки дебільними, що вони просто ганьблять Генеральну прокуратуру України".

      Посол Йованович прибула в Україну і передала свої вірчі грамоти президентові України лише у другій половині серпня 2016. Таким чином, твердження Луценка не можуть бути правдивими, адже його перша розмова з послом могла статися не раніше, ніж через три місяці після остаточного закриття кримінальної справи.

      Пане Луценко – ви комічний брехун. Я вже навіть не знаю, скільки разів і як, очевидно це ще потрібно доводити. В усій цій вій історії в мене залишається ключове питання: Луценко діяв за власною ініціативою чи вказівкою Порошенка.

      Читайте також: Скандал Луценка з Йованович: причини наклепу генпрокурора на посла США

      Після неадекватних заяв Луценка – Порошенко запевнив у повній підтримці посла Сполучених Штатів Америки в Україні Мері Йованович. Цитую Президента: "У цьому контексті хотів би зазначити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі просування україно-американських відносин".

      Петро Порошенко
      Президент України Петро Порошенко

      Якщо Порошенко говорить правду, то я не розумію, де подання президента на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального Прокурора України. Погодьтеся, це був би логічний крок в ситуації, коли твій генпрокурор без твого погодження руйнує стосунки з ключовим союзником України у війні з Росією.

      Відсутність подання на звільнення Луценка, як на мене, очевидно свідчить про благословення президентом неадекватних дій останнього. Бо не важливо, що політики заявляють, важливо, що вони роблять. Або, як в цьому випадку, чого не роблять.

      Чим брехня Луценка загрожує Україні

      Тепер трішки про те, чим Україні загрожує чергова (цього разу вже міжнародна) брехня Юрія Луценка. Державний департаменту США очікувано став на захист посла Йованович і назвав твердження Луценка відвертою вигадкою.

      Держдепартамент США
      Держдепартамент США

      Давайте ще раз: зовнішньополітичне відомство США назвало звинувачення генерального прокурора України щодо свого посла відвертою вигадкою, що, як ми розібрали вище, підтверджується календарем.

      Як ви думаєте, кому повірить політична еліта США: своєму Держдепартаменту чи, пробачте, трепливому українському генпрокурору? Погодьтеся, відповідь очевидна. А це значить, отримувати і фінансову, і військову, і дипломатичну допомогу від США Україні буде значно складніше.

      Хоча б тому, що жодне рішення щодо України не приймається в США без консультацій з Держдепартаментом. Тим, який захищаючи свого посла від нападів Луценка, фактично назвав його брехуном.

      blog_ava
      Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
      сьогодні
      97843
      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Новини США Відеоблоги Петро Порошенко Право на гідність ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка
      сьогодні , 13:30 Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка
      Віталій Шабунін 356
      Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      сьогодні , 10:59 Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      Інна Жолобович 1
      Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      сьогодні , 12:00 Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      Артем Овдієнко 493
      Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      сьогодні , 10:01 Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      Ірина Буртик 3991
      Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      сьогодні , 09:01 Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      1000
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
       26 січня , 16:52
      Останнє попередження владі або як громадяни вийшли захистити НАБУ
       13 грудня 2017 , 16:00
      Як покарали Назара Холодницького за злив справ НАБУ
       11 липня 2018 , 21:00
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
       8 листопада 2018 , 16:00
      Чому керівники компаній не подають декларації
       3 квітня 2018 , 18:00
      Як домогтися ув'язнення ТОП-корупціонерів, або Чому політики "пудрять нам мізки"
       12 вересня 2018 , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук