Чем займется Путин во время нового президентского срока: спикер дал ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления работы Владимира Путина во время нового президентского срока.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это симбиоз – Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение гораздо шире, чем у обычного избирателя. Люди знают, что если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказал, что он – не популист", – рассказал Песков.

Читайте также: Почему россияне снова выбрали Путина: западные СМИ нашли объяснение

Представитель хозяина Кремля добавил, что на новый срок Путина прежде всего согласуют "дорожную карту по реализации положений послания (Федеральному собранию)".

"Второе – это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", – отметил Песков.

Он также отметил, что приоритетом Путина станут внутренние дела, "это те проблемы, которые у нас есть". По словам представителя российского президента, Путин занимается ими "в ежедневном круглосуточном формате – без выходных, без каких-либо четких часов рабочего дня".