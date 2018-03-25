Чим займеться Путін під час нового президентського терміну: речник дав відповідь

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав напрямки роботи Володимира Путіна під час нового президентського терміну.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Це симбіоз – Путін, якого ми всі знаємо і навколо якого ми об'єднуємося, і плюс Путін, який розуміє, що нам потрібно в майбутньому, у якого бачення набагато ширше, ніж у звичайного виборця. Люди знають, що якщо Путін каже, що йому зрозуміло, куди йти і як іти, то він не кидає слів на вітер. Путін вже неодноразово довів, що він – не популіст", – розповів Пєсков.

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Речник господаря Кремля додав, що на новий термін Путіна перш за все узгодять "дорожню карту щодо реалізації положень послання (Федеральним зборам)".

"Друге – це буде формування нової команди, яка піде далі. Це і кабінет міністрів, і адміністрація президента", – зазначив Пєсков.

Він також наголосив, що пріоритетом Путіна стануть внутрішні справи, "це ті проблеми, які у нас є". За словами речника російського президента, Путін займається ними "у щоденному цілодобовому форматі – без вихідних, без якихось чітких годин робочого дня".