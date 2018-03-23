Почему россияне снова выбрали Путина: западные СМИ нашли объяснение

Владимир Путин дал россиянам повод чувствовать себя причастными к "великой державе" и этим маскировать свой комплекс неполноценности, замечают западные обозреватели, комментируя результаты президентских выборов в России, которые состоялись 18 марта.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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"Большинство россиян, которые намеревались голосовать за Владимира Путина на выборах в воскресенье, говорят, что стабильность является основой их веры в кандидата, хотя немало молодых избирателей считают, что пришло время сменить лидера", – пишет британская The Independent.

Financial Express тоже отмечает "значительную лояльность" в отношении к Путину со стороны российского населения. "С тех пор, как он принял руководство Россией накануне нового 1999-го года после неожиданной отставки Бориса Ельцина, электоральная власть Путина была сосредоточена на стабильности, то есть на качестве, которое было заветным для россиян после хаотичного распада Советского Союза и "дикого капитализма" ельцинских лет. Но эта стабильность была подкреплена подавлением инакомыслия, упадком независимых СМИ и нисходящим контролем политики под названием "управляемая демократия".

Несмотря на то, что российские выборы-2018 "состоялись в четвертую годовщину аннексии Крыма, что является одним из самых драматичных проявлений путинского стремления восстановить власть России", и несмотря на то, что эта аннексия привела к серьезным санкциям в отношении РФ, которые обесценили рубль и нанесли мощный удар по экономике страны, "популярность Путина остается значительной, очевидно, подкрепленной националистической гордостью", – продолжает Financial Express.

Однако о какой "национальной гордости" идет речь? Ответ на этот вопрос дает Джон Карлин, известный британский публицист.

Путин и его подельники понимают, что их задача – не дать людям честно посмотреть в зеркало, чтоб не увидеть плачевность своего положения. Они прибегают к единственному доступному им способу, чтобы попытаться похоронить свой комплекс неполноценности: пытаются продать идею, будто Россия великая держава, настолько великая, что может убивать, вторгаться, вмешиваться везде, где ей заблагорассудится,

– пишет Карлин.

"Россиянам нужна наглость, чтобы компенсировать свое вечное страдание, – объяснил мне человек, который прекрасно знает россиян, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. – Это легкое орудие для обретения популярности... Им нужно чувствовать себя великими!". И это срабатывает! Это очень старый трюк с патриотизмом как последним прибежищем негодяя, но он убедительно действует на рядового россиянина. Как писал в "Файнэншл таймс" российский кинематографист Андрей Некрасов, "россияне чувствуют острее свою национальную идентичность, когда испытывают внешнее давление", – отмечает британский медийщик.

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