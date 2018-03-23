15:56
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Почему россияне снова выбрали Путина: западные СМИ нашли объяснение

314 Читати новину українською
Путин дал россиянам повод чувствовать себя причастными к
Путин дал россиянам повод чувствовать себя причастными к "великой державе", чтобы маскировать комплекс неполноценности / The Kiev Times

Владимир Путин дал россиянам повод чувствовать себя причастными к "великой державе" и этим маскировать свой комплекс неполноценности, замечают западные обозреватели, комментируя результаты президентских выборов в России, которые состоялись 18 марта.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

Читайте также: Две потенциальные мишени Путина, – западные СМИ о том, чего ожидать после выборов президента в РФ

"Большинство россиян, которые намеревались голосовать за Владимира Путина на выборах в воскресенье, говорят, что стабильность является основой их веры в кандидата, хотя немало молодых избирателей считают, что пришло время сменить лидера", – пишет британская The Independent.

Financial Express тоже отмечает "значительную лояльность" в отношении к Путину со стороны российского населения. "С тех пор, как он принял руководство Россией накануне нового 1999-го года после неожиданной отставки Бориса Ельцина, электоральная власть Путина была сосредоточена на стабильности, то есть на качестве, которое было заветным для россиян после хаотичного распада Советского Союза и "дикого капитализма" ельцинских лет. Но эта стабильность была подкреплена подавлением инакомыслия, упадком независимых СМИ и нисходящим контролем политики под названием "управляемая демократия".

Несмотря на то, что российские выборы-2018 "состоялись в четвертую годовщину аннексии Крыма, что является одним из самых драматичных проявлений путинского стремления восстановить власть России", и несмотря на то, что эта аннексия привела к серьезным санкциям в отношении РФ, которые обесценили рубль и нанесли мощный удар по экономике страны, "популярность Путина остается значительной, очевидно, подкрепленной националистической гордостью", – продолжает Financial Express.

Однако о какой "национальной гордости" идет речь? Ответ на этот вопрос дает Джон Карлин, известный британский публицист.

Путин и его подельники понимают, что их задача – не дать людям честно посмотреть в зеркало, чтоб не увидеть плачевность своего положения. Они прибегают к единственному доступному им способу, чтобы попытаться похоронить свой комплекс неполноценности: пытаются продать идею, будто Россия великая держава, настолько великая, что может убивать, вторгаться, вмешиваться везде, где ей заблагорассудится,
– пишет Карлин.

"Россиянам нужна наглость, чтобы компенсировать свое вечное страдание, – объяснил мне человек, который прекрасно знает россиян, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. – Это легкое орудие для обретения популярности... Им нужно чувствовать себя великими!". И это срабатывает! Это очень старый трюк с патриотизмом как последним прибежищем негодяя, но он убедительно действует на рядового россиянина. Как писал в "Файнэншл таймс" российский кинематографист Андрей Некрасов, "россияне чувствуют острее свою национальную идентичность, когда испытывают внешнее давление", – отмечает британский медийщик.

Подробнее читайте в публикации: Почему победил Путин: версия западных СМИ

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018 СМИ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
сегодня, 15:01 Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
Max Kolezznikov 1796
Почему победил Путин: версия западных СМИ
сегодня, 12:01 Почему победил Путин: версия западных СМИ
Наталія Лебідь 741
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 12:00 Выборы президента России: официальные результаты голосования
20232
Ryanair официально зашел в Украину: когда и откуда будет летать лоукост
сегодня, 10:53 Ryanair официально зашел в Украину: когда и откуда будет летать лоукост
1761
Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
сегодня, 09:10 Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
Настя Сукач 1451
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук