Почему победил Путин: версия западных СМИ

Россияне пожелали видеть во главе своей страны старого-нового (или, правильнее сказать, вечного) президента Путина. С ним им в дальнейшем и жить, а нам – учитывать присутствие крайне опасного и непредсказуемого элемента во главе соседнего государства.

Британское издание The Guardain вспоминает о крайне циничном высказывании путинской команды, которая поблагодарила Великобританию после выборов за "шпионский скандал" с отравлением бывшего российского разведчика и его дочери, в котором подозревают Кремль. Мол, очередное давление на Путина только мобилизовало его сторонников.

Однако ОБСЕ констатировало "выбор без реальной конкуренции, не является настоящим выбором", продолжает The Guardain, и это является доказательством того, что в течение всех 18 лет своего правления Владимир Путин еще ни разу не сталкивался со значительной угрозой своему правлению.

Издание напоминает: на президентских выборах 2000 года Путин обеспечил себе 53% голосов, в 2004-м он получил 71%, а в 2012-м – 63%. Тогда же он фактически "проиграл" Москву, ведь столица дала за него лишь 47% голосов. Эта "ошибка" была исправлена ​​в 2018-м – в Москве, в одном из "главных бастионов оппозиции", за действующего президента РФ отдали голоса 70% избирателей.

Российское меньшинство требовало "честных выборов". Но, к сожалению, не было никаких шансов

Сначала, пишет The Guardain, в Кремле требовали, чтобы явка избирателей совпадала с числом тех, кто проголосует за Путина – говорилось о цифрах 70% и 70%. Впрочем, российская "действительность" оказалась еще "лучше", ведь при явке в 67% за нынешнего главу РФ якобы проголосовали более 76% принявших участие в выборах.

Анализируя "высокую популярность" Путина среди российского населения, следует делать поправку на многочисленные нарушения избирательного процесса, на которые указывали и обозреватели, и западные журналисты. Речь шла про "карусели", и про массовый вброс бюллетеней в урны, и про другие незаконные методы. Понятно, что нужный Путину процент "подогнали" исполнители на местах, и админресурс был задействован в полную силу, но несмотря на это "ядерный электорат" президента РФ является все же довольно мощной силой. Почему?

Большинство россиян, которые собирались голосовать за Владимира Путина на выборах в воскресенье, говорят, что стабильность является основой их веры в кандидата, хотя многие молодые избиратели считают, что пришло время сменить лидера,

– пишет британская The Independent.

Financial Express также отмечает "значительную лояльность" в отношении к Путину со стороны российского населения. "С тех пор, как он принял руководство Россией накануне нового 1999 года после неожиданной отставки Бориса Ельцина, электоральная власть Путина была сосредоточена на стабильности, то есть на качестве, которая была заветной для россиян после хаотического распада Советского Союза и "дикого капитализма" ельцинских лет. Но эта стабильность была подкреплена подавлением инакомыслия, упадком независимых и нисходящим контролем политики под названием "управляемая демократия".

Несмотря на то, что российские выборы-2018 "состоялись в четвертую годовщину аннексии Крыма, что является одним из самых драматичных проявлений путинского стремление восстановить власть России", и несмотря на то, что эта аннексия привела к серьезным санкциям в отношении РФ, которые обесценили рубль и нанесли мощный удар по экономике страны, "популярность Путина остается значительной, очевидно, подкрепленной националистической гордостью", – продолжает Financial Express.

Население России в лице Путина якобы выбирало "стабильность". А еще – "национальную гордость", которая заключается в возможности безнаказанно убивать и вторгаться на чужие земли

Однако о какой "национальной гордости" идет речь? Ответ на этот вопрос дает Джон Карлин, известный британский публицист.

Путин и его сообщники понимают, что их задача во что бы то ни стало не дать людям честно посмотреть в зеркало – увидеть ничтожность своего положения. Они прибегают к единственному доступному им способу, чтобы попытаться похоронить свой комплекс неполноценности: пытаются продать идею, будто Россия великая держава, настолько велика, что может убивать, вторгаться, вмешиваться – везде, где ей заблагорассудится,

– пишет Карлин.

"Россиянам нужна наглость, чтобы компенсировать свое вечное страдание, – объяснил мне человек, который прекрасно знает россиян, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. – Это легкое орудие для получения популярности ... Им нужно чувствовать себя большими!". И это срабатывает! Это очень старый трюк с патриотизмом как последним прибежищем негодяя, но он убедительно действует на рядового россиянина. Как писал в "Файнэншл таймс" российский кинематографист Андрей Некрасов, "русские чувствуют острее свою национальную идентичность, когда чувствуют внешнее давление", – отмечает британский медийник.

Однако дело не только в том, что россиянам ампутировали здравый смысл и пришили вместо него "национальную гордость". Дело и в том, что Путин лихо сумел расправиться со своими потенциальными конкурентами или оппонентами. Начиная с 2000 года, "Путин систематически консолидировал свою позицию. Он нейтрализовал власть олигархов, которые накопили огромное влияние в 1990-х годах; восстановил государственный контроль над телевидением; восстановил прямое назначение губернаторов. Рост цен на нефть ускорил бум экономики, что также сработало на Путина", – говорится в статье издания The Economist.

Позже, продолжает The Economist, абсолютная власть Путина подвергалась некоторым ударам: так, выборы 2012 года проходили на фоне "широкомасштабных протестов против его правления". Но уже в 2014-м, когда "Россия аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины", "Путин представлял себя защитником России, окруженной врагами, и лидером, который вернул стране статус "великой державы". Его рейтинг одобрения превысил 80%. Преддверии предстоящих выборов Путин даже не участвовал в дебатах, едва проводил кампанию и пропустил объявление о выдвижении кандидатур".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России. Фотографию страницы журнала опубликовал в своем фейсбуке галерист Марат Гельман. На ней у Путина на руке кукла, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинских кандидат на президентских выборах"

Еще один момент: России повезло в том, что в течение 18 лет правления Путина в американском Белом доме не было политика, способного бросить ему вызов. Об этом говорится в публикации израильского ресурса Haaretz. Путин, которого на своем посту "пересидел" только Сталин, безусловно, является реалистом, пишет издание.

Он знает, что с нынешним российским ВВП, с экономикой-заложницей колебаний цен на энергоносители и со стареющим населением Россия не может конкурировать с Соединенными Штатами или Китаем в условиях военных расходов. Но у него была удача на протяжении всего его пребывания в должности – удача иметь в качестве главных противников в Белом доме мужчин, которые позволили ему пересмотреть мировой порядок после окончания холодной войны.

"Джордж Буш, который втянулся в длительные и катастрофические войны в Ираке и Афганистане, не сделал ничего в 2008 году, чтобы блокировать Путина, когда тот вторгся в прозападную Грузию. Барак Обама так же не сделал ничего, чтобы остановить присоединения Крыма к России и вторжения ее на восточную Украину в 2014 году или преобразования Сирии в российскую вотчину в 2015-м.

Обама также слишком медленно реагировал на российские хакерские операции, взорвавшие президентскую избирательную кампанию в 2016 году. Независимо от того, имело ли это какое-либо влияние на победу на выборах Дональда Трампа или нет, но теперь у Путина в Белом доме тщеславный и некомпетентный президент, восхищается им и вряд ли бросит ему вызов", – убежден Haaretz.

Касательно поздравлений от нынешнего хозяина Белого дома, то Дональд Трамп в своем любимом Twitter'е сначала не написал ничего, что могло бы подбодрить Кремль. Но Кремль подбодрил себя сам – пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его шеф не считает отсутствие поздравления со стороны Трампа недружественным жестом, мол, занятость мировых лидеров объясняет подобное промедление.

Однако впоследствии лидер США все же позвонил главе Кремля и таки поздравил его с переизбранием, проигнорировав предостережение своих советников от подобного жеста.

Мировые лидеры приветствуют Владимира Путина с его избранием на новый шестилетний срок в роли российского президента, но западные лидеры не спешат реагировать на недавнюю напряженность,

– резюмирует BBC.

Поэтому пока Путин может наслаждаться поздравлениями от президентов бывших советских республик (Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана), а также Америки, Китая, Индии, Японии, Ирана, Венесуэлы, Боливии и Кубы. Те же представители мирового истеблишмента, от которых в России на самом деле очень ждали телеграмм или звонков, не торопятся связываться с Москвой.

Западные лидеры не спешили приветствовать Путина. От многих из них он зря ждал звонка, письма или телеграммы

Зато с Запада поступают сигналы, способные испортить Путину весь его триумф. Так, влиятельный американский сенатор Джон Маккейн назвал "мошенничеством" процесс голосования, организованный Кремлем. "То, что Путин должен был приложить тяжелых усилий для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании российским народом, его стремление к власти является мошенничеством", – твитнув Маккейн.

Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы,

– добавил он

