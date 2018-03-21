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Украина инициировала дебаты по выборам президента России в аннексированном Крыму

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Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев
Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев / Фото из открытых источников

Украина инициировала проведение дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы по вопросу непризнания российских "выборов" в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом отметил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, говорится в "Крым.Реалии".

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"Очевидно, Украина должна обратиться к международному сообществу осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге", — отметил он.

Он добавил, что Украина может отдать предпочтение поддержке срочных дебатов с расширенной тематикой в отношении России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании.

Напомним, что по результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом 76,67% голосов избирателей.

Теги: Новости Украины Выборы в России 2018 Аннексия Крыма Арьев Владимир Игоревич Новости Франции ПАСЕ
Источник: 24 Канал
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