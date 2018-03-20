02:08
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
  • суббота
    3°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

26 Читати новину українською
Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

Румыния не признает незаконную аннексию Крыма, следовательно, и проведение выборов на этой территории.

Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Министерство иностранных дел Румынии напоминает, что Румыния признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", – говорится в сообщении.

Читайте также: У Порошенко объяснили, почему Украина признала Путина в России легитимным, а в Крыму – нет

Дипломаты заверили, что министерство иностранных дел Румынии также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, что по результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом 76,67% голосов избирателей.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Новости России Румыния Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
20 марта, 22:52 Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
216
Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
20 марта, 21:01 Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
Катерина Петренко 305
Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
20 марта, 20:02 Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
Іван Вербицький 120
Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
20 марта, 19:01 Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
Яніна Ткачук 257
Цель обысков на
20 марта, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 927
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук