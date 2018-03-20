Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

Румыния не признает незаконную аннексию Крыма, следовательно, и проведение выборов на этой территории.

Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Министерство иностранных дел Румынии напоминает, что Румыния признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", – говорится в сообщении.

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Дипломаты заверили, что министерство иностранных дел Румынии также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, что по результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом 76,67% голосов избирателей.