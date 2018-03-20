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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Румунія не визнаватиме вибори президента Росії в анексованому Криму

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Румунія не визнаватиме вибори президента Росії в анексованому Криму

Румунія не визнає незаконну анексію Криму, відтак і проведення виборів на цій території.

Про це LB.ua повідомили в прес-службі посольства Румунії в Україні.

"Міністерство закордонних справ Румунії нагадує, що Румунія не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на цій території, чим розділяє свою позицію на рівні Європейського Союзу та його держав-членів", – йдеться в повідомленні.

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Дипломати запевнили, що міністерство закордонних справ Румунії також підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.

Теги: Новини України Новини політики Румунія Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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