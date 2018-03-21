Україна ініціювала дебати щодо виборів президента Росії в анексованому Криму

Україна ініціювала проведення дебатів в Парламентській асамблеї Ради Європи з питання невизнання російських "виборів" в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї у Страсбурзі.

Про це зазначив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв, йдеться у "Крим.Реалії".

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"Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного спільноти, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як глава делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі", — зазначив він.



Він додав, що Україна може віддати перевагу підтримці термінових дебатів з розширеної тематики щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії.

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.