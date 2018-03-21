Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені

Немає ніяких попередніх і наступних термінів: Путін вважає себе довічним правителем Росії

Саме для того, щоб підтримувати режим фортеці, яку вороги взяли в облогу, йому й потрібна атмосфера протистояння із Заходом.

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Водночас Путін переконався, що жодних політичних і військових ресурсів для серйозного протистояння із Заходом у нього немає.

В Україні концепція "русского мира" провалилася: те, що повинно було стати Новоросією, завершилося бандитською Лугандонією. Путін апелював до російськомовного населення України, хотів розв'язати етнічну війну, але переважна більшість українців залишилися вірною своїй державі та європейському вибору. Це була найважча метафізична поразка Путіна.

Значною мірою саме з цієї причини він поліз у Сирію – щоб відвернути увагу від свого провалу. Але ось уже три рази Путін виводив війська, оголошуючи про перемогу, а закінчилося все ганебним розгромом 500-600 російських військовослужбовців. Хоч їх, як і в Україні, прозвали "зеленими чоловічками". Росіяни загинули в першому реальному зіткненні з американцями, і це продемонструвало, що російська армія не може мірятися силами з армією США або Ізраїлю, який того ж дня знищив половину сирійської протиповітряної оборони.

Тому жодних великих військових перемог Путіна не передбачається. Ну а якщо він зовсім збожеволіє і піде на Київ – реакція Заходу буде настільки серйозною, що все завершиться провалом.

Путін обирає нову тактику: ядерний шантаж, мультики зі страшилками, інтерв'ю про те, що він готовий особисто застосувати ядерну зброю. Ну і, врешті, демонстративний хімічний напад у Великобританії.

Путін свідомо пішов на те, щоб загострити відносини із Заходом. Така крайня форма загострення – балансування на межі нескінченних погроз – потрібна йому для підтримки своєї влади в Росії і створення істеричної атмосфери в світі.

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І результати виборів показують, що Путін частково досяг у цьому успіху. Там не все так чудово для нього: на виборах було багато фальсифікацій і вже зараз математично підраховано, що 10 мільйонів бюлетенів вкинули. Проте 30-40% виборців все-таки за нього проголосували.

Частина населення ведеться на імперську ідеологію, стан війни із Заходом і відновлення втрачених земель. Саме цей мотив Путін кілька разів повторював під час своїх виступів. Мовляв, у 1991 році Росія втратила те і ось це. Для Путіна незалежна держава – Україна, Білорусія, Казахстан – це втрачена Росією територія.

У Путіна немає ресурсів на реальну велику війну, але ось таке балансування на межі ядерної війни і є його метою. Для нього це єдина можливість бути президентом протягом всього свого життя. Адже він прекрасно розуміє, що з ним буде наступного дня після відсторонення від влади.

Захід повільно, але все-таки збирається. На Гітлера теж повільно формували свою реакцію: в 30-х роках минулого століття йому довго робили поступки.

Зараз у Заходу є дуже сильний інструмент, який, зокрема політично, може підірвати позиції Путіна в Росії. Це гроші російської верхівки: трильйон доларів в США і півтрильйона у Великобританії.

Це колосальні гроші, власниками яких є всі фігуранти "кремлівського" списку. Американці почали його публікувати, але в останній момент зупинилися і перенесли сотні сторінок напрацьованої фінансовою розвідкою інформації в секретну частину документа.

Це злочинні гроші, вкрадені в російського народу. Опублікувати, заморозити, конфіскувати і заявити, що ці гроші будуть повернуті першому посткримінальному російському уряду. Їх не можна повертати цьому уряду, тому що вони і є тими самими грабіжниками.

Зараз заговорили Борис Джонсон і сама Тереза ​​Мей – вони на межі прийняття цього рішення. І я точно знаю, що населення Росії на 99% зустріне подібну заяву з величезним ентузіазмом. Це дуже сильно підірве політичні позиції Путіна.

І чи зважиться Захід на цей крок – ми побачимо найближчим часом.

Автор: Андрій Піонтковський. Джерело: Новое время

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