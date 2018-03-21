16:16
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Блог Медіа

Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені

1620
Путін
Путін / 112 Україна

Немає ніяких попередніх і наступних термінів: Путін вважає себе довічним правителем Росії

Саме для того, щоб підтримувати режим фортеці, яку вороги взяли в облогу, йому й потрібна атмосфера протистояння із Заходом.

Читайте також: Експерт анонсував старт кланової війни в Росії після перемоги Путіна

Водночас Путін переконався, що жодних політичних і військових ресурсів для серйозного протистояння із Заходом у нього немає.

В Україні концепція "русского мира" провалилася: те, що повинно було стати Новоросією, завершилося бандитською Лугандонією. Путін апелював до російськомовного населення України, хотів розв'язати етнічну війну, але переважна більшість українців залишилися вірною своїй державі та європейському вибору. Це була найважча метафізична поразка Путіна.

Значною мірою саме з цієї причини він поліз у Сирію – щоб відвернути увагу від свого провалу. Але ось уже три рази Путін виводив війська, оголошуючи про перемогу, а закінчилося все ганебним розгромом 500-600 російських військовослужбовців. Хоч їх, як і в Україні, прозвали "зеленими чоловічками". Росіяни загинули в першому реальному зіткненні з американцями, і це продемонструвало, що російська армія не може мірятися силами з армією США або Ізраїлю, який того ж дня знищив половину сирійської протиповітряної оборони.

Тому жодних великих військових перемог Путіна не передбачається. Ну а якщо він зовсім збожеволіє і піде на Київ – реакція Заходу буде настільки серйозною, що все завершиться провалом.

Путін обирає нову тактику: ядерний шантаж, мультики зі страшилками, інтерв'ю про те, що він готовий особисто застосувати ядерну зброю. Ну і, врешті, демонстративний хімічний напад у Великобританії.

Путін свідомо пішов на те, щоб загострити відносини із Заходом. Така крайня форма загострення – балансування на межі нескінченних погроз – потрібна йому для підтримки своєї влади в Росії і створення істеричної атмосфери в світі.

Читайте також: Путін погрожує світу не тільки ядерною зброєю, – дипломат

І результати виборів показують, що Путін частково досяг у цьому успіху. Там не все так чудово для нього: на виборах було багато фальсифікацій і вже зараз математично підраховано, що 10 мільйонів бюлетенів вкинули. Проте 30-40% виборців все-таки за нього проголосували.

Частина населення ведеться на імперську ідеологію, стан війни із Заходом і відновлення втрачених земель. Саме цей мотив Путін кілька разів повторював під час своїх виступів. Мовляв, у 1991 році Росія втратила те і ось це. Для Путіна незалежна держава – Україна, Білорусія, Казахстан – це втрачена Росією територія.

У Путіна немає ресурсів на реальну велику війну, але ось таке балансування на межі ядерної війни і є його метою. Для нього це єдина можливість бути президентом протягом всього свого життя. Адже він прекрасно розуміє, що з ним буде наступного дня після відсторонення від влади.

Захід повільно, але все-таки збирається. На Гітлера теж повільно формували свою реакцію: в 30-х роках минулого століття йому довго робили поступки.

Зараз у Заходу є дуже сильний інструмент, який, зокрема політично, може підірвати позиції Путіна в Росії. Це гроші російської верхівки: трильйон доларів в США і півтрильйона у Великобританії.

Це колосальні гроші, власниками яких є всі фігуранти "кремлівського" списку. Американці почали його публікувати, але в останній момент зупинилися і перенесли сотні сторінок напрацьованої фінансовою розвідкою інформації в секретну частину документа.

Це злочинні гроші, вкрадені в російського народу. Опублікувати, заморозити, конфіскувати і заявити, що ці гроші будуть повернуті першому посткримінальному російському уряду. Їх не можна повертати цьому уряду, тому що вони і є тими самими грабіжниками.

Зараз заговорили Борис Джонсон і сама Тереза ​​Мей – вони на межі прийняття цього рішення. І я точно знаю, що населення Росії на 99% зустріне подібну заяву з величезним ентузіазмом. Це дуже сильно підірве політичні позиції Путіна.

І чи зважиться Захід на цей крок – ми побачимо найближчим часом.

Автор: Андрій Піонтковський. Джерело: Новое время

Читайте також: Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста

Автор: Блог Медіа
Теги: Публікації Новини Росії Новини США Володимир Путін Новини політики Великобританія Вибори в Росії 2018 Ядерна безпека Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 14:08 "Не бачили раніше нічого подібного": на Донбасі помітили новітні російські комплекси
2379
Як збільшити швидкість інтернету вдома: корисні лайфхаки
сьогодні, 15:50 Як збільшити швидкість інтернету вдома: корисні лайфхаки
506
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук