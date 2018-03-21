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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Путін погрожує світу не тільки ядерною зброєю, – дипломат

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Путін буде і далі погрожувати Заходу різними методами
Путін буде і далі погрожувати Заходу різними методами / anews.com

Зараз ніхто не вірить Росії. Якщо раніше росіяни говорили: доведіть, що це зробили ми, то тепер світ говорить Кремлю: доведіть, що це не ви отруїли свого колишнього розвідника. Це дуже серйозна зміна поведінки щодо РФ.

Про це сайту "24" розповів голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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За словами дипломата, західні країни через скандал з отруєнням Скрипаля, можливо, не вітатимуть Путіна з перемогою на виборах президента. Але ЄС, країни НАТО будуть змушені визнати, що Путін де-факто – правитель Росії і продовжуватимуть з ним працювати. Та відносини між Заходом і Росією увійшли в таку стадію, коли загострення продовжується і відтворюється на новому рівні автоматично.

Путін хоче стати впливовим міжнародним гравцем, не домовляючись із Заходом, а погрожуючи йому. Чим це закінчиться, прогнозувати важко. Але ця тенденція викликає занепокоєння, тому що мова з російського боку йде про залякування світу ядерною зброєю, що розвал СРСР завдав демографічної і територіальної шкоди Росії. А це завуальовані територіальні претензії до всіх держав, які з’явилися після СРСР. Причин для загострення ставатиме більше. До того ж, Путін старіє, стає психологічно незграбним і не здатним оцінювати правильно ситуацію в світі,
– переконаний Богдан Яременко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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