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Путин угрожает миру не только ядерным оружием, – дипломат

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Путин будет и дальше угрожать Западу различными методами
Путин будет и дальше угрожать Западу различными методами / anews.com

Сейчас никто не верит России. Если раньше россияне говорили: докажите, что это сделали мы, то теперь мир говорит Кремлю: докажите, что это не вы отравили своего бывшего разведчика. Это очень серьезное изменение позиции в отношении РФ.

Об этом сайту "24" рассказал председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

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По словам дипломата, западные страны из-за скандала с отравлением Скрипаля, возможно, не будут приветствовать Путина с победой на выборах президента. Но ЕС, страны НАТО будут вынуждены признать, что Путин де-факто – правитель России и продолжать с ним работать. И отношения между Западом и Россией вошли в такую ​​стадию, когда обострение продолжается и воспроизводится на новом уровне автоматически.

Путин хочет стать влиятельным международным игроком, не договариваясь с Западом, а угрожая ему. Чем это закончится, прогнозировать трудно. Но эта тенденция вызывает беспокойство, так как речь с российской стороны идет о запугивании мира ядерным оружием, что развал СССР нанес демографический и территориальный вред России. А это завуалированные территориальные претензии ко всем государствам, которые появились после СССР. Причин для обострения становиться больше. К тому же, Путин стареет, становится психологически неуклюжим и не способным оценивать правильно ситуацию в мире,
– убежден Богдан Яременко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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