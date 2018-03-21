Експерт анонсував старт кланової війни в Росії після перемоги Путіна

Президент Росії Володимир Путін після своєї перемоги на виборах-2018 відразу оголосив боротьбу за вищі посади в РФ.

Таку думку в своєму блозі для сайту "Новое время" висловив російський журналіст, військовий експерт Олександр Гольц .

"Боротьба очікується специфічна: доводити свою корисність, пропонувати програми, вивалювати купи компромату на конкурентів претенденти будуть не перед російськими громадянами, а перед однією-єдиною людиною – Путіним В.В.", – вважає Гольц.

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Російський журналіст також пропонує вважати початком кланової війни слова Путіна, сказані відразу після закриття виборчих дільниць.

"Що стосується голови уряду і уряду в цілому... звичайно, я про це думаю, предметно починаю думати від сьогодні, тому що потрібно було дочекатися результатів виборів. Але всі зміни будуть оголошені після інавгурації", – заявив Путін після завершення голосування на виборах президента РФ.