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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Эксперт анонсировал старт клановой войны в России после победы Путина

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После победы Путина на выборах в России начнется клановая борьба
После победы Путина на выборах в России начнется клановая борьба / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин после своей победы на выборах-2018 сразу объявил борьбу за высшие должности в РФ.

Такое мнение в своем блоге для сайта "Новое время" высказал российский журналист, военный эксперт Александр Гольц .

"Борьба ожидается специфическая: доказывать свою полезность, предлагать программы, вываливать кучи компромата на конкурентов претенденты будут не перед российскими гражданами, а перед одним-единственным человеком – Путиным В.В.", – считает Гольц.

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Российский журналист также предлагает считать началом клановой войны слова Путина, сказанные сразу после закрытия избирательных участков.

"Что касается главы правительства и правительства в целом... конечно, я об этом думаю, предметно начинаю думать сегодня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации", – заявил Путин после завершения голосования на выборах президента РФ.

Теги: Новости политики Выборы в России 2018 Новости России Владимир Путин журналисты
Источник: 24 Канал
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