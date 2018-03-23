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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

У Путина придумали оправдание его рекордной победы на выборах

719 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Соцсети

Пресс-секретарь действующего хозяина Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин одержал историческую победу на выборах президента. Как отметил он, люди, голосуя за Путина, демонстрировали определенное сопротивление Западу.

Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов, пишет "Лента.ру".

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В частности, по словам Пескова, для Путина стали полной неожиданностью такие рекордные результаты выборов.

Кроме того Песков подчеркнул, что результат голосования – исторический, и добавил, что российский лидер "несет ношу ответственности за эту поддержку".

Как утверждает пресс-секретарь Путина, избирателей объединило вокруг Путина давление западных стран, поэтому именно это, по его мнению, помогло президенту набрать такое количество голосов.

Такие случаи были неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь безумие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, – люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера,
– отметил Песков.

Напомним, выборы президента прошли в России 18 марта и по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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