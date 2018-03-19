СМИ назвали места, на которых интересно голосовали за Путина

Действующий хозяин Кремля Владимир Путин во время последних президентских выборов в России на 306 избирательных участках набрал менее 50% голосов, тогда как в Сирии российские военные отдали ему 100% преимущество над другими кандидатами. К слову, 100% избирателей проголосовали за Путина и на нескольких участках в Дагестане и в России.

Об этом пишет издание "Медуза".

Читайте также: В ЦИК РФ объяснили, почему проголосовали больше россиян, чем было заявлено

Так, по данным ресурса, среди участков, где за Путина проголосовали меньше, чем половина избирателей, большинство располагается на Дальнем Востоке, а именно на Камчатке, Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

Правда, как подчеркивается, в этот список попали и другие регионы - к примеру, с 40 избирателей, голосовавших на одном из участков Веденского района Чечни, Путина выбрали только 10 человек. Кроме того, в нидерландском Амстердаме действующий российский президент набрал 49,12% голосов.

Однако, были и участки, на которых за Путина проголосовали все. Прежде всего, речь идет о Сирии, но такой результат обнародовал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. По его словам, за действующего президента проголосовали 100% российских военных, а в целом участие в голосовании приняли 2 954 человека из числа российских военных и гражданского персонала: общая явка составила 99,2%.

Как отметил Панков, избирательные участки были открыты на авиабазе Хмеймим, в пункте материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе и голосование проводилось также в посольстве России в Дамаске.

Читайте также: ЦИК РФ обнародовала явку на выборах президента России

Однако, согласно официальным результатам на единственном в Сирии участке в Дамаске, Путин набрал чуть больше 84,45%.

Также 100% избирателей, однако уже официально проголосовали за действующего хозяина Кремля на 47 участках в Дагестане и 26-ти – в Санкт-Петербурге, однако в Чечне, где Путин традиционно собирает очень много голосов, ни одного "стопроцентного" результата не было.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 мллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.