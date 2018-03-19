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В ЦИК РФ объяснили, почему проголосовали больше россиян, чем было заявлено

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В России объяснили разницу в количестве избирателей до и после голосования
В России объяснили разницу в количестве избирателей до и после голосования / Соцсети

Перед началом голосования в избирательных списках находятся не все граждане России, имеющие право голоса. В частности, прежде всего, речь идет о лицах без регистрации по месту жительства и о голосующих за рубежом, плюс еще одна группа избирателей – это лица, которые получили или приобрели новую квартиру, переехали, но не прописались.

Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, пишет РБК.

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Как он объяснил, перед началом голосования в списки избирателей вносятся данные не всех россиян, поэтому некоторые категории попадают в списки непосредственно в момент посещения избирательных участков.

По его словам, именно поэтому до начала голосования в списках были 107,2 миллиона россиян, имеющих право голоса, а после закрытия участков таких оказалось 108,7 миллионов человек.

Никто никаких избирателей неправомерно в списки не включал. Разница в цифрах - это обычная практика, которая связана с тем, что на момент начала голосования в списках избирателей, конечно, нет людей, которые написали специальное заявление о голосовании по месту пребывания. Таких заявлений было несколько сотен тысяч. Кроме этого, в численность по состоянию на утро не включает граждан без регистрации по месту жительства. А также в списках никогда не учитываются избиратели, голосующие за рубежом. Они включаются в списки по мере их прихода на избирательные участки, и это тоже несколько сотен тысяч граждан,
– утверждает заместитель председателя ЦИК РФ.

Кроме того, Булаев отметил, что еще одна группа избирателей – это лица, которые получили или приобрели новую квартиру, переехали, но не прописались, выписавшись из старого места, поэтому, если таких людей будет даже по одному на каждом избирательном участке, то это в общем составит 97 тысяч избирателей.

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"Корректировка списков, проведенная ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов позволило сделать их более чистыми и корректными. Мы сделали так, что сегодня в списках нет лиц, за которых можно проголосовать, но есть лица, которые пришли, легализовали свое участие на законных основаниях в избирательной кампании, проголосовали в полном соответствии с федеральным законом. Цифра, которую мы имеем на момент завершения голосования, абсолютно корректно отражает активность избирателей и правомерность их участия в избирательной кампании", – констатировал Булаев.

Напомним, ранее в соответствии с протоколом голосования на 09:00 19 марта сообщалось, что в Российской Федерации за ночь появилось полтора миллиона новых избирателей. Отмечалось, что эта разница – это почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 День виборов
Источник: 24 Канал
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