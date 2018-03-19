У ЦВК РФ пояснили, чому проголосувало більше росіян, аніж було заявлено

Перед початком голосування у виборчих списках перебувають не усі громадяни Росії, що мають право голосу. Зокрема, перш за все, йдеться про осіб без реєстрації за місцем проживання та про тих, що голосують за кордоном, плюс ще одна група виборців, – це особи, які отримали або придбали нову квартиру, переїхали, але не прописалися.

Про це розповів заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв, пише РБК.

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Як він пояснив, перед початком голосування до списків виборців вносяться дані не всіх росіян, відтак деякі категорії потрапляють до списків безпосередньо в момент відвідування виборчих дільниць.

За його словами, саме тому до початку голосування в списках були 107,2 мільйона росіян, що мають право голосу, а після закриття дільниць таких виявилося 108,7 мільйона осіб.

Ніхто ніяких виборців неправомірно до списків не включав. Різниця в цифрах – це звичайна практика, що є пов'язаною з тим, що на момент початку голосування в списках виборців, звичайно, немає людей, які написали спеціальну заяву про голосування за місцем перебування. Таких заяв було кілька сотень тисяч. Крім цього, в чисельність станом на ранок не включено громадян без реєстрації за місцем проживання. А також в списках ніколи не враховуються виборці, які голосують за кордоном. Вони включаються до списків в міру їхнього приходу на виборчі дільниці, і це теж кілька сотень тисяч громадян,

– стверджує заступник голови ЦВК РФ.

Крім того, Булаєв зауважив, що ще одна група виборців, – це особи, які отримали або придбали нову квартиру, переїхали, але не прописалися, виписавшись зі старого місця, тому, якщо таких людей буде навіть по одному на кожній виборчій дільниці, то це загалом становитиме 97 тисяч виборців.

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"Коригування списків, яке було проведено ЦВК Росії, виборчими комісіями суб'єктів дозволило зробити їх більш чистими та коректними. Ми зробили так, що сьогодні в списках немає осіб, за яких можна проголосувати, але є особи, які прийшли, легалізували свою участь на законних підставах у виборчій кампанії, проголосували цілком відповідно до федерального закону. Цифра, яку ми маємо на момент завершення голосування, абсолютно коректно відображає активність виборців і правомірність їхньої участі у виборчій кампанії", – констатував Булаєв.

Нагадаємо, раніше відповідно до протоколу голосування на 09:00 19 березня повідомлялося, що у Російській Федерації за ніч з'явилося півтора мільйона нових виборців. Зазначалося, що ця різниця – це майже 2% від 73 362 452 виборців, які прийшли на виборчі дільниці.