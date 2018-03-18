У Собчак готуються до серйозного кроку щодо результатів виборів президента РФ

Команда Ксенії Собчак домагатиметься скасування результатів виборів президента Росії на 20 дільницях. Причина – великі та серйозні порушення, які вони там зафіксували.

Про це розповів координатор регіональних штабів кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак – Тимур Валєєв, передає інформаціна агенція "РИА Новости".

Читайте також: Як люди "голосують" на виборах президента Росії 2018: промовисті відео

За його словами, вони вже подали до ЦВК РФ 20 скарг на дуже великі та серйозні порушення.

"Ми будемо домагатися на цих виборчих дільницях скасування голосування. Всього скарг у всіх регіонах було зафіксовано понад дві сотні – це ті скарги, які стосуються конкретних порушень, які, може бути, на результати виборів не вплинуть, але порушують чинне законодавство", – зауважив представник Собчак.

Нагадаємо, після підрахунку 60% протоколів Ксенія Собчак набрала 1,4% голосів.