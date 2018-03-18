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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Собчак готовятся к серьезному шагу относительно результатов выборов президента РФ

232 Читати новину українською
Ксения Собчак
Ксения Собчак / Соцсети

Команда Ксении Собчак будет добиваться отмены результатов выборов президента России на 20 участках. Причина – большие и серьезные нарушения, которые они зафиксировали.

Об этом рассказал координатор региональных штабов кандидата в президенты России Ксении Собчак – Тимур Валеев, передает информационная агентство "РИА Новости".

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По его словам, они уже подали в ЦИК РФ 20 жалоб на очень большие и серьезные нарушения.

"Мы будем добиваться на этих избирательных участках отмены голосования. Всего жалоб во всех регионах было зафиксировано более двухсот – это те жалобы, которые касаются конкретных нарушений, которые, может быть, на результаты выборов не повлияют, но нарушают действующее законодательство", – отметил представитель Собчак.

Напомним, после подсчета 60% протоколов Ксения Собчак набрала 1,4% голосов.

Теги: День виборов Новости России Выборы в России 2018 Ксения Собчак Новости политики
Источник: 24 Канал
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