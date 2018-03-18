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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ЦИК РФ подсчитал 60% протоколов на выборах президента России

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Выборы президента России: появились результаты после подсчета 60% протоколов
Выборы президента России: появились результаты после подсчета 60% протоколов / Соцсети

Согласно данным, которые опубликовал Центральный избирательный комитет России, на выборах российского президента продолжает лидировать Владимир Путин, вторая ступенька в свою очередь сохраняется за кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым.

Так, после подсчета 60% протоколов, действующий хозяин Кремля получил 75,57% голосов избирателей, пишет "РИА Новости".

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На второй строчке разместился коммунист Грудинин с 12,92%.

За ним идут Владимир Жириновский от ЛПДР – 6,19% и Ксения Собчак – 1,4%.

Добавим, что остальные кандидаты даже не преодолели барьер в 1%.

К слову, согласно предварительным данным, в Крыму за Путина проголосовали более 90% так называемых россиян.

Теги: Новости России День виборов Выборы в России 2018 Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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