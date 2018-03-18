ЦВК РФ підрахував 60% протоколів на виборах президента Росії

Відповідно до даних, які опублікував Центральний виборчий комітет Росії, на виборах російського президента продовжує лідирувати Володимир Путін, друга сходинка своєю чергою зберігається за кандидатом від КПРФ Павлом Грудініним.

Так, після підрахунку 60% протоколів, чинний господар Кремля отримав 75,57% голосів виборців, пише "РИА Новости".

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На другій сходинці розмістився комуніст Грудінін із 12,92%.

За ним йдуть Володимир Жиріновський від ЛПДР – 6,19% і Ксенія Собчак – 1,4%.

Додамо, що решта кандидатів навіть не подолала бар’єр у 1%.

До слова, згідно з попередніми даними, у Криму за Путіна проголосували понад 90% так званих росіян.