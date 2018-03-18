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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЦВК РФ підрахував 60% протоколів на виборах президента Росії

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Вибори президента Росії: з'явилися результати після підрахунку 60% протоколів
Вибори президента Росії: з'явилися результати після підрахунку 60% протоколів / Соцмережі

Відповідно до даних, які опублікував Центральний виборчий комітет Росії, на виборах російського президента продовжує лідирувати Володимир Путін, друга сходинка своєю чергою зберігається за кандидатом від КПРФ Павлом Грудініним.

Так, після підрахунку 60% протоколів, чинний господар Кремля отримав 75,57% голосів виборців, пише "РИА Новости".

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На другій сходинці розмістився комуніст Грудінін із 12,92%.

За ним йдуть Володимир Жиріновський від ЛПДР – 6,19% і Ксенія Собчак – 1,4%.

Додамо, що решта кандидатів навіть не подолала бар’єр у 1%.

До слова, згідно з попередніми даними, у Криму за Путіна проголосували понад 90% так званих росіян.

Теги: День виборів Новини Росії Вибори в Росії 2018 Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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