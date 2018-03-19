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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

За ніч у Росії з'явилися додаткові 1,5 мільйона виборців, – росЗМІ

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За ніч у Росії з'явилися додаткові 1,5 мільйона виборців
За ніч у Росії з'явилися додаткові 1,5 мільйона виборців / russian.rt.com

За ніч виборів у Російській Федерації з'явилося півтора мільйона нових виборців. Про це засвідчує протокол голосування, який опублікувала в понеділок, 19 березня, Центральна виборча комісія РФ.

Про це пише російська газета "Ведомости".

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"За ніч виборів кількість російських виборців зросла на 1,5 млн осіб. Це засвідчує протокол голосування, опублікований ЦВК станом на 09:00 19 березня. Кількість включених до списку виборців становить 108,727 млн. Між тим ще напередодні голова ЦВК Елла Памфілова оголосила, що станом на 9 ранку неділі в списках виборців значиться 107,230 млн осіб. Різниця становить 1,497 млн ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що різниця у 1,497 мільйонів осіб – це майже 2% від 73 362 452 виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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