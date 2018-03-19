За ночь в России появились дополнительные 1,5 миллиона избирателей, – росСМИ

За ночь выборов в Российской Федерации появилось полтора миллиона новых избирателей. Об этом свидетельствует протокол голосования, который опубликовала в понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия РФ.

Об этом пишет российская газета "Ведомости".

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"За ночь выборов количество российских избирателей возросло на 1,5 млн человек. Это удостоверяет протокол голосования, опубликованный ЦИК по состоянию на 09:00 19 марта. Количество включенных в список избирателей составляет 108,727 млн. Между тем еще накануне глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Разница составляет 1,497 млн ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разница в 1,497 миллионов человек – это почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. По результатам подсчета голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.