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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

ЗМІ назвали місця, на яких цікаво голосували за Путіна

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За Путіна найкраще голосували у Сирії, Дагестані та в його рідному Санкт-Петербурзі
За Путіна найкраще голосували у Сирії, Дагестані та в його рідному Санкт-Петербурзі / Соцмережі

Чинний господар Кремля Володимир Путін під час останніх президентський виборів у Росії на 306 виборчих дільницях набрав менше, ніж 50% голосів, натомість у Сирії російські військові віддали йому 100% перевагу над іншими кандидатами. До слова, 100% виборців проголосували за Путіна і на кількох дільницях у Дагестані та в Росії.

Про це пише видання "Медуза".

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Так, за даними ресурсу, серед дільниць, де за Путіна проголосували менше, аніж половина виборців, більшість розташовується на Далекому Сході, а саме на Камчатці, Сахаліні, в Приморському та Хабаровському краях.

Щоправда, як підкреслюєтеся, до цього списку потрапили й інші регіони – до прикладу, з 40 виборців, які голосували на одній з ділянок Веденського району Чечні, Путіна обрали лише 10 осіб. Крім того, у нідерландському Амстердамі чинний російський президент набрав 49,12% голосів.

Однак, були й дільниці, на яких за Путіна проголосували всі. Перш за все, йдеться про Сирію, але такий результат оприлюднив заступник міністра оборони РФ Микола Панков. За його словами, за чинного президента проголосували 100% російських військових, а загалом участь у голосуванні взяли 2954 особи з числа російських військових і цивільного персоналу: загальна явка склала 99,2%.

Як зазначив Панков, виборчі дільниці було відкрито на авіабазі Хмеймім, в пункті матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту в Тартусі та голосування проводилося також у посольстві Росії в Дамаску.

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Однак, відповідно до офіційних результатів на єдиній в Сирії ділянці в Дамаску, Путін набрав трохи більше за 84,45%.

Також 100% виборців, проте вже офіційно, проголосували за чинного господаря Кремля на 47 дільницях у Дагестані та 26-ти — в Санкт-Петербурзі, однак у Чечні, де Путін традиційно збирає дуже багато голосів, жодного "стовідсоткового" результату не було.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 статистика Володимир Путін День виборів Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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