У Путіна придумали виправдання його рекордній перемозі на виборах

Прес-секретар чинного господаря Кремля Дмитро Пєсков переконує, що Володимир Путін здобув історичну перемогу на виборах президента. Як зауважив він, люди, голосуючи за Путіна, демонстрували певний спротив Заходу.

Таку заяву він зробив у ефірі одного із пропагандистських телеканалів, пише "Лента.ру".

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Зокрема, за словами Пєскова, для Путіна стали цілковитою несподіванкою такі рекордні результати виборів.

Крім того Пєсков підкреслив, що результат голосування – історичний, і додав, що російський лідер "несе ношу відповідальності за цю підтримку".

Як переконує речник Путіна, виборців об'єднав навколо Путіна тиск західних країн, відтак саме це, на його думку, допомогло президенту набрати таку велику кількість голосів.

Такі випадки траплялися неодноразово в нашій історії. І, звичайно, частково це відбувається і зараз, оскільки коли ти бачиш безпрецедентний тиск, коли ти бачиш божевілля, яке йде від деяких країн, ви розумієте, що я маю на увазі, – люди не можуть змиритися з цим, вони чинять опір. Під час опору вони об'єднуються навколо сильного лідера,

– наголосив Пєсков.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.