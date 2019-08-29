Чем Зеленскому удобен премьер-министр Гончарук: мнения экспертов

Верховная Рада 290 голосами согласовала на должность премьер-министра Алексея Гончарука. Его кандидатура была удобной, в частности, для Президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала в программе "Политанатомия" высказали политические эксперты Тарас Семенюк и Олег Рыбачук.

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По мнению Семенюка, Владимир Зеленский не хотел проамериканского главы Кабмина. Президент хотел, чтобы глава правительства был максимально независимым от внешнего влияния человеком.

"Помните этот список пяти? Думаю, как раз это было проамериканское предложение кандидатов на главу правительства", – отметил он.

О каком списке говорится?Журналистка американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг раскрыла имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины. Среди них: Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Айварас Абромавичус. Журналистка не рассказала, откуда у нее такая информация. Однако анонимный источник подтвердил изданию "НВ" эту информацию.

"На самом деле Зеленский хотел, чтобы премьер-министром был максимально договороспособный человек. Я знаю Гончарука где-то до 10 лет. Так вот, это свойство ему очень характерно. Он очень тонко чувствует. Он трудоголик. Ему 35 лет, семьи не имеет. Работает, выдает быстрый результат", – заверил политолог Олег Рыбачук.

Чем удобен Гончарук? Он хорошо воспримется на Западе. Он знает, как вести себя на встрече с президентом Всемирного банка, например. Это ему комфортно. Он знает формат, знает риторику,

– добавил он.

И отметил, что новый глава правительства Гончарук будет козлом отпущения. "Если все нормально – то это Зеленский. А если нет – то премьер-министр. Классическая формула", – пояснил Рыбачук.

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