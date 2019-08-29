Чим Зеленському зручний прем'єр-міністр Гончарук: думки експертів

Верховна Рада 290 голосами погодила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Його кандидатура була зручною, зокрема, для Президента України Володимира Зеленського.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловили політичні експерти Тарас Семенюк та Олег Рибачук.

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На думку Семенюка, Володимир Зеленський не хотів проамериканського очільника Кабміну. Президент хотів, аби голова уряду був максимально незалежною від зовнішнього впливу людиною.

"Пригадуєте оцей список п'яти? Думаю, якраз це була проамериканська пропозиція кандидатів на главу уряду", – зазначив він.

Про який список мовиться? Журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п'яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус. Журналістка не розповіла, звідки у неї така інформація. Однак анонімний співрозмовник підтвердив виданню "НВ" цю інформацію.

"Насправді Зеленський хотів, аби прем'єр-міністром була максимально договороспроможна людина. Я знаю Гончарука десь до 10 років. Так от, ця властивість йому дуже характерна. Він дуже тонко відчуває. Він трудоголік. Йому 35 років, сім'ї не має. Працює, видає швидкий результат", – запевнив політолог Олег Рибачук.

Чим зручний Гончарук? Він добре сприйметься на Заході. Він знає, як поводитися на зустрічі з президентом Світового банку, наприклад. Це йому комфортно. Він знає формат, знає риторику,

– додав він.

Й зазначив, що новий голова уряду Гончарук буде цапом-відбувайлом. "Якщо все нормально – то це Зеленський. А якщо ні – то прем'єр-міністр. Класична формула", – пояснив Рибачук.

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