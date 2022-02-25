Бывший министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 гг.) обвинил западных и, в частности, европейских лидеров в повторении поведения британского премьера периода Второй мировой войны.

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Речь идет о печально известном Невилле Чемберлене, который пытался удовлетворить Гитлера постоянными переговорами о мире, несмотря на начавшуюся в Европе агрессию нацистов.

Огрызко в своем твиттере выступил с резким заявлением к лидерам ведущих европейских стран, обвинив их в пассивности и призвав к разрыву дипломатических отношений с путинской Россией.

Маленькая Микронезия решила разорвать дипломатические отношения с Россией. А как наши сильные партнеры? Нам нужна любая помощь! Вы где? Вы скажете, что вам нужны каналы для общения с русским фюрером? Вы все Чемберлены современности. Позор вам!

– заявил эксминистр.