Колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр. – ред.) звинуватив західних та зокрема європейських лідерів у повторенні поведінки британського прем'єра періоду Другої світової війни.

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Мова йде про сумнозвісного Невілла Чемберлена, який намагався задовольнити Гітлера постійними переговорами про мир, попри агресію нацистів, що почалася в Європі.

Огризко у своєму твітері виступив із різкою заявою до лідерів провідних європейських країн, звинувативши їх у пасивності та закликавши до розриву дипломатичних відносин із путінською Росією.

Маленька Мікронезія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Росією. А як же наші сильні партнери? Нам потрібна будь-яка допомога! Ви де? Чи ви скажете, що вам потрібні канали для спілкування з російським фюрером? Ви всі Чемберлени сучасності. Ганьба вам!, – заявив ексміністр.

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