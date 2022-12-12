Провести Модрича и показать пример Украине: почему Хорватия должна выиграть чемпионат мира-2022

Действующие вице-чемпионы мира неожиданно дошли до второго полуфинала ЧМ подряд, одолев на своем пути главного фаворита Бразилию. Рассказываем о главных аспектах, которые могут привести "клетчатых" к золоту Мундиаля.

На чемпионате мира по футболу 2022 года приближается пора решающих матчей. В гонке за Кубком мира осталось всего четыре сборных. которые в двух полуфиналах 13-14 декабря определят финалистов:

Аргентина – Хорватия

Франция – Марокко

Альтернативное мнение Не только ради Месси: почему Аргентина должна выиграть чемпионат мира-2022

24 канал совместно с партнером KOBLEVO рассказывает, почему чемпионом мира должна стать сборная Хорватии. Подопечные Златко Далича не числятся среди фаворитов турнира, ведь коэффициент на их триумф составляет 7,50.

Разнообразный подбор исполнителей

После серебра в 2018 году казалось, что это был пик хорватского футбола. После того Мундиаля с командой простились несколько лидеров – Субашич, Ракитич, Манджукич.

Найти равноценную им замену было сложно, но тренер смог выполнить задачу не только качеством, но и количеством. Вместо одного Ракитича в центре поля Далич подтянул к основанию Брозовича, Пашалича и Майера.

Хобби из "прошлой" жизни сейчас крайне важны, ведь помогают держаться в это непростое время. Просмотр футбольных матчей – один из них. Следите за перипетиями чемпионата мира в Катаре 2022 вместе с украинским брендом KOBLEVO – №1 среди молодежи. Коньяк отличного качества и за разумные деньги прекрасно дополнит футбольный праздник. Пора поддерживать национальные бренды, ведь у них наша история!

Манджукича тоже сложно было бы заменить, но в арсенале хорватов несколько классных нападающих. В матче с Канадой выстрелили Ливая и Крамарич, битву с Японией спас Перишич, а с бразильцами игру спас джокер Петкович.

К тому же Далич хорошо провел смену поколений в защите. С основы на ЧМ-2018 остался лишь Ловрен, тогда как у него в паре теперь один из самых талантливых центрбеков Хвардиол. На флангах же забронировали место, казалось бы, посредственные Юранович (Селтик) и Соса (Штутгарт).

Безумный вратарь

Но главной звездой этой команды следует называть кипера. Четыре года назад Ливакович был дублером Субашича, а сейчас выдает турнир своей жизни.

Только в игре с Бразилией Доминик выполнил десять сейвов, а до этого записал на свой счет два клиншита. К тому же Ливакович выиграл две серии пенальти, отбив в сумме пять ударов. Неудивительно, что 27-летним игроком загребского Динамо заинтересовалась сама Бавария.

Видеообзор матча Япония – Хорватия:

Характер против фаворита

В матче с бразильцами героем был не только Ливакович. Вся команда отлично играла против главного претендента на титул, хотя моментами казалось, что "селесао" дожмут соперника.

В первом тайме Хорватия предложила достойную контригру и только после перерыва прижалась к своим воротам. А когда "клетчатые" пропустили в экстратайме от Неймара, подопечные Далича и не подумали сложить оружие.

Именно эта вера в чудо позволила провести результативную контратаку, когда Петкович смог с помощью рикошета поразить ворота Алиссона. Этот момент прибавил хорватам уверенности в серии пенальти, где команда реализовала все четыре удара.

Видеообзор матча Хорватия – Бразилия:

Достойное прощание с Модричем

Главной звездой этой команды Лука Модрич. 37-летний хавбек проводит свой последний чемпионат мира, хотя кажется, что с каждым годом Лука выглядит только увереннее и опытнее.

Четыре года назад Модрич довел свою команду до финала и получил Золотой Мяч. Теперь же у полузащитника есть возможность подарить своей стране победу на ЧМ. И можно быть уверенным, что игрок сделает все возможное, чтобы поднять Кубок мира над головой.

Завершить комплект медалей

В этом году сборной Хорватии как члену ФИФА исполнилось всего 30 лет. Эта команда является ровесницей сборной Украины, но свою независимость она получила в Балканской войне после жестоких боев за выход из Югославии.

За это время команда пропустила всего один Мундиаль, но при этом взяла уже два комплекта медалей. В 1998 году Давор Шукер и компания стали третьими, а четыре года тому назад покорили серебряную планку. Теперь же Хорватия может покорить самую главную вершину.

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Это была бы идеальная история успеха для страны, которая собственной кровью боролась за право на существование и после этого достигла всех возможных успехов на ЧМ. Особенно на фоне "успехов" Сербии… Чем не вдохновляющий пример для Украины, чья победа в войне с агрессором уже скоро?