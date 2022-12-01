Германия и Бельгия на грани фиаско, Японии нужно чудо, Марокко на коне: анонс ЧМ-2022 1 декабря

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют четыре матча. Немцы попытаются забить как можно больше Коста-Рике, а Хорватия постарается оставить за бортом турнира Бельгию.

24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в первый зимний день. 1 декабря нас будут ждать битва медалистов последнего ЧМ, а также возможный вылет Германии.

Читайте также Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

Хорватия – Бельгия

Начало: 17:00

Стадион: Ахмад бин Али Стедиум (Аль-Райан)

Серебряный и бронзовый медалисты последнего Мундиаля сойдутся в борьбе за выход в плей-офф. Скорее всего, одна из команд не пройдет дальше, поскольку для выхода обеих нужно еще и поражение Марокко в параллельной игре.

Теперь же позиции хорватов выглядят крепче. Команда Далича лидирует в квартете, опережая бельгийцев на один балл. После не слишком удачной игры с Марокко в первом туре "Карта" отыгрались на Канаде в следующем матче (4:1).

По теме Хорватия или Бельгия не выйдут в плей-офф чемпионата мира: какие шансы в матче без фаворита

Сейчас вицечемпионов мира устроит ничья в матче с кризисными бельгийцами. Подопечные Мартинеса выстрадали победу над Канадой, после чего без шансов уступили марокканцам. Теперь же "красным дьяволам" нужно рассчитывать только на победу.

Команда пока не показала, за счет чего она готова брать три очка с хорватами. Игра в атаке выглядела очень бедной из-за плохой формы братьев Азаров и плохой реализации от Батшуаи.

Решением проблемы может стать возвращение Лукаку, пропустившего весь первый и большую часть второго матча ЧМ-2022. У соперника же есть неплохой выбор игроков в атаке, прорванных в матче с Канадой. Однако в отчетном матче им в первую очередь нужно надежно сыграть в защите, с чем у них пока не возникало проблем.

Канада – Марокко

. Хорватия дважды выходила в плей-офф чемпионата мира и обязательно выигрывала медали турнира. В 1998 году "Карта" получили бронзу, а в 2018-м - серебро.

Начало: 17:00

Стадион: Аль-Тумама (Доха)

Марокканцы стали одним из открытий этого турнира. Подопечные Реграги сначала на равных отыграли с Хорватией, после чего уверенно одолели бельгийцев. Четыре очка в 2-х матчах с медалистами Мундиаля-2018 – это серьезный показатель!

Теперь же для выхода дальше "львам Атласа" достаточно не проиграть уже вылетевшей Канаде. "Кленовые" отчаянно боролись с бельгийцами и хорватами, но так и не взяли в этих играх ни одного балла.

Читайте также Вписал имя в историю: Щенсны – третий вратарь, отразивший два пенальти на ЧМ

Более того, даже поражение может устроить Марокко, если Хорватия не проиграет. Однако этой команде под силу создать еще большую сенсацию – выиграть группу.

По классу африканцы явно сильнее соперника. Возможно, канадцы захотят хлопнуть дверью напоследок, но у Зееша и у компании достаточно ресурса и мотивации, чтобы склонить поединок в свою пользу.

Япония – Испания

Начало: 21:00

Стадион: Халифа Интернешнл Стедиум (Аль-Райан)

Сборная Японии сама себе подложила свинью. После сенсационной победы над Германией "самураи" умудрились проиграть Коста-Рике, которая за два матча нанесла всего один удар в створ ворот. И он как раз оказался победоносным в матче с японцами.

Теперь же азиатской команде нужно рассчитывать на очередное чудо – взять очки у "фурии рохи" или даже победить ее. В это верится очень сложно, потому что Испания на этом турнире впечатляет.

Речь не только о семи мячах в ворота Коста-Рики, но и об уверенной игре с Германией. Теперь же Испания одной ногой у плей-офф и может спокойно обеспечить себе первую строчку. Японца нужно прыгать выше головы и повторять сенсационный успех в матче с Бундестимом.

К сведению Кто вышел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Коста-Рика – Германия

Начало: 21:00

Стадион: Аль-Байт (Аль Хор)

Поражение Японии от костариканцев вернуло сразу две команды в борьбу за плей-офф. Речь не только о самых подопечных Луисе Суаресе, но и собственно о немцах.

Команда Флика смогла выгрызть ничью в матче с Францией и теперь настроена крушить центральноамериканскую команду. Разница мячей может сыграть ключевую роль в распределении мест в группе.

Достойно внимания Германия может вторично подряд оконфузиться на чемпионатах мира: что может спасти их от позора

А вот невыигрыш в этой игре покинет Германию вне плей-офф, второй раз подряд на Мундиалях. Коста-Рике же ничья на руку, ведь в раз проигрыша японцев они выйдут дальше.

Правда, почти никаких поводов верить в эту команду нет. Даже в игре с Японией они не поразили и взяли очки только благодаря менее яркому нападению соперника. А вот против топ-игроков команда может уплыть, что и доказала в первом туре. Потому победа Германии выглядит логичным итогом матча.

. Германия 21 раз участвовала на Мундиалях и только раз ей не удалось выйти из группы. Это было в 2018 году, когда Бундестим обыграл Швецию, однако уступил Мексике и Южной Корее.