Кто составит компанию Португалии и Бразилии в плей-офф ЧМ-2022: анонс матчей 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, будут сыграны последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2022. Следовательно, определятся последние участники 1/8 финала.

Свои матчи 2 декабря проведут команды из групп H и G. При этом, что по одной команде из каждой группы уже гарантировали себе проход в 1/8 финала – это Португалия и Бразилия. Следовательно, в этот день определятся еще два участника плей-офф.

Достойно внимания Кто вышел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Гана – Уругвай. 17:00

По всей вероятности, именно в этом матче и разыграется вторая путевка в 1/8 финала от группы H. Ведь Гана имеет три очка, а их конкуренты Южная Корея и Уругвай имеют по одному баллу.

Интересен этот матч и то, что Гана и Уругвай играли между собой в четвертьфинале ЧМ-2010. И тогда Гана была близка к тому, чтобы первой из африканских сборных выйти в полуфинал чемпионата мира. На последней минуте уже дополнительного времени Луис Суарес отбил летящий в ворота мяч рукою. Форвард за это был удален, а Гана получила право на пенальти. Однако Гьян не реализовал это пенальти. А после этого Гана проиграла в серии послематчевых пенальти.

Так что Гана может взять эдакий реванш. И в этот раз их даже устроит ничья, если Южная Корея не обыгрывает Португалию с разницей в два гола или больше.

Уругваю нужно только побеждать, а также надеяться, что Южная Корея в параллельном матче не выиграет.

Южная Корея – Португалия. 17:00

Португалия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. Теперь только вопрос – с какого места. Если португальцы не проиграют – то с первого места. Хотя даже поражение может оставить их на первом месте. Для этого достаточно, чтобы Гана не победила. Или если и победила, то с минимальной разницей, а поражение португальцев тоже было с минимальной разницей в счете.

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Южной Корее нужно побеждать. Но также надеяться, что:

Уругвай победит, но с худшей разницей, чем это сделают корейцы

Гана и Уругвай сыграют вничью, а Южная Корея победит с разницей в два гола или больше.

Швейцария – Сербия. 21:00

В этой группе G похожая ситуация, как и у H – Бразилия вышла из группы, Швейцария имеет три очка, а Камерун и Сербия – по одному баллу. И одно из мест в 1/8 финала могут разыграть именно в матче Швейцария – Сербия.

Швейцарию в этом матче полностью устроит и ничья, если Камерун не победит. Сербии же нужно только побеждать и надеяться, что Камерун не победит.

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Камерун – Бразилия. 21:00

Бразилия может в этом матче сыграть в свое удовольствие. А вот Камерун только побеждает и надеяться, что Швейцария не победит. И Сербия не победит, забив на гол больше, чем Камерун.