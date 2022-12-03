Месси идет за трофеем, Нидерланды попытаются одолеть США: анонс ЧМ-2022 3 декабря

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют два поединка 1/8 финала. Команде Луи ван Гаала выпал непростой соперник, не пропускавший с игры. А аргентинцам грех жаловаться на судьбу.

24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 14-й игровой день. 3 декабря стартует стадия плей-офф и на первый же день назначены две встречи.

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Нидерланды – США

Начало: 17:00

Стадион: Халифа Интернешнл Стедиум (Аль-Райан)

В первой игре дня победитель группы А Нидерланды будут противостоять американцам, занявшим второе место в квартете В. Команда Луи ван Гаала произвела неплохое впечатление на групповой стадии, хотя по результату есть определенные вопросы.

К примеру, Сенегал был обыгран лишь благодаря двум поздним голам, а с Эквадором "оранжевые" вынуждены были поделить очки. Теперь же их ожидает как минимум не более слабый соперник.

Следите с нами Нидерланды – США: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Подопечные Бергалтера по игре не уступали ни одной команде подгруппы, хотя выиграть смогли только в горловом сражении с Ираном. Тем не менее даже против грозной Англии "штаты" выглядели прилично и кое-где даже лучше.

Можно с уверенностью сказать, что США даст достойное сражение сопернику. Защита команды действует на высшем уровне (всего один пропущенный мяч, и тот – с пенальти), а вот нападающим немного не хватало реализации.

. Сборная Нидерландов трижды играла в финалах ЧМ, но так ни разу и не выиграла Мундиаль. В 1974 они уступили немцам, в 1978-м – Аргентине, а в 2010-м – Испании.

У Нидерландов тоже на первом месте была защита, но при этом ван Гаал располагает топ-бомбардиром. Речь идет о Коде Гакпо, который отмечался голом в каждом поединке группы.

Американцы же основные надежды возлагают на дуэт Пулишич – Веа, которые уже, правда, выглядят немного уставшими. Зато ряд запасных нападение может усилить Рейна из Боруссии.

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Учитывая характер игры обеих команд, не стоит удивляться экстра-таймам и даже серии пенальти. Конечно, фаворитами выглядят "оранжевые". Однако следует им лишь пропустить первым, как игра может вернуться в совсем другое и неприятное для них русло.

Аргентина – Австралия

Начало: 21:00

Стадион: Ахмад бин Али Стедиум (Аль-Райан)

"Альбиселесте" постепенно набирают форму на турнире. После провала в игре с Саудовской Аравией (1:2) аргентинцы выдали победный, но неубедительный матч с Мексикой (2:0).

А уже в игре с поляками (2:0) Месси и Ко показали себя на самом высоком уровне, не разгромив соперника только благодаря герою "Кадры" Щенсны. Это позволило подопечным Скалоне выиграть группу и получить в 1/8 финала неплохого оппонента.

Сборная Австралии стала одним из открытий турнира. "Соккерузу" смогли одержать в группе две победы и оставить за бортом плей-офф полуфиналиста последнего Евро Данию. Причем команда Арнольда показала соперникам мастер-класс по выдержке и реализации моментов.

Даже в игре с французами подопечные Арнольда забили первыми. Впрочем, класс нападающих "Ле Блэ" заставил австралийцев посыпаться после первого же пропущенного мяча.

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Такой результат является уже большим достижением для Австралии, поэтому в игре с аргентинцами они будут явными андердогами. Единственной надеждой команды из родины кенгуру является неудачный день для нападения Альбиселеста.

Аргентинцам очень желательно забить как можно скорее, чтобы поставить оппонента в некомфортные условия. Это делали французы, это нужно сделать и Месси с партнерами. В противном случае у команды могут возникнуть проблемы с пробитием крепкой защиты "Соккеруз".

. Лионель Месси забил уже 8 голов на всех чемпионатах мира, что ставит его в один ряд по этому показателю с Диего Марадоной и Криштиану Роналду. Рекордсменом является Мирослав Клозе, на счету которого 16 голов на Мундиалях.