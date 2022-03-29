Россия всем показала, что ее "вторая в мире" армия не готова к мощной войне. Об этом в эфире 24 канала сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Путин хочет отчитаться перед своим народом

Для того чтобы глава Кремля мог сохранить хоть какое-то лицо, оккупанты хотят направить наибольшее усилие именно на Донецкое и Луганское направление. Так у Путина будет возможность отчитаться зазомбированным людям, словно:

"спецоперация" полностью прошла отлично;

потерь почти нет;

украинскую армию демилитаризовали;

незаконные формирования, как и обещали, были выведены на границе географической Донецкой и Луганской областей.

Если так произойдет (подпишут хоть какие-то документы, отведут везде войска и останутся только на территории Донецкой и Луганской областей), даю 1 – 1,5 года, не больше, они позализывают раны и будет снова второе нападение,

– подчеркнул Гайдай.

Он объяснил, что такой вариант действительно возможен, чтобы остановить ужасное уничтожение украинцев. Однако после этого следует четко понимать, что будет второе наступление и готовиться к нему.

"У нас будет время, за которое мы так можем подготовиться, что второе нападение сможем отбить с гораздо меньшими потерями", – заметил глава Луганской ОВА.

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