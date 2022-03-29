Россия всем показала, что ее "вторая в мире" армия не готова к мощной войне. Об этом в эфире 24 канала сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Путин хочет отчитаться перед своим народом
Для того чтобы глава Кремля мог сохранить хоть какое-то лицо, оккупанты хотят направить наибольшее усилие именно на Донецкое и Луганское направление. Так у Путина будет возможность отчитаться зазомбированным людям, словно:
- "спецоперация" полностью прошла отлично;
- потерь почти нет;
- украинскую армию демилитаризовали;
- незаконные формирования, как и обещали, были выведены на границе географической Донецкой и Луганской областей.
Если так произойдет (подпишут хоть какие-то документы, отведут везде войска и останутся только на территории Донецкой и Луганской областей), даю 1 – 1,5 года, не больше, они позализывают раны и будет снова второе нападение,
– подчеркнул Гайдай.
Он объяснил, что такой вариант действительно возможен, чтобы остановить ужасное уничтожение украинцев. Однако после этого следует четко понимать, что будет второе наступление и готовиться к нему.
"У нас будет время, за которое мы так можем подготовиться, что второе нападение сможем отбить с гораздо меньшими потерями", – заметил глава Луганской ОВА.
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