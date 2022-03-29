Росія всім показала, що її "друга у світі" армія не готова до потужної війни. Про це в ефірі 24 каналу сказав глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Путін хоче відзвітувати перед своїм народом

Для того, щоб глава Кремля міг зберегти хоч якесь обличчя, окупанти хочуть направити найбільше зусиль саме на Донецький і Луганський напрямок. Так Путін матиме можливість відзвітувати зазомбованим людям, ніби:

"спецоперація" повністю минула чудово;

втрат майже немає;

українську армію демілітаризували;

незаконні формування, як і обіцяли, вивели на кордоні географічної Донецької і Луганської областей.

Якщо так станеться (підпишуть хоч якісь документи, відведуть зі всюди війська і залишаться тільки на території Донецької та Луганської областей), даю 1 – 1,5 роки, не більше, вони позализують рани і буде знову другий напад,

– наголосив Гайдай.

Він пояснив, що такий варіант справді можливий, щоб зупинити жахливе знищення українців. Однак після цього варто чітко розуміти, що буде другий напад і готуватися до нього.

"В нас буде час, за який ми так можемо підготуватися, що другий напад зможемо відбити з набагато меншими втратами", – зауважив глава Луганської ОВА.

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