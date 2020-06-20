Через 10 дней будет совсем другая ситуация: в ОП призвали украинцев соблюдать карантин
Из-за стабильного роста количества новых больных коронавирусом власть Украины забила тревогу. Так, по поручению правительства с 22 июня полиция пристально будет следить за соблюдением карантинных мер. В Офисе Президента подчеркнули, чтобы не пришлось снова вводить жесткий карантин, граждане и бизнес должны соблюдать противоэпидемические меры.
Последнюю неделю ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, говорится на сайте ОП.
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По словам Тимошенко, власть должна более четко доносить не только гражданам, но и представителям бизнеса, чтобы они были в масках и сохраняли социальную дистанцию.
С тем, какое количество людей сейчас находится в ночных клубах – все без масок, сколько людей на пляжах без соблюдения социальной дистанции – так не должно быть,
– подчеркнул он.
Тимошенко отметил, что 19 июня проходил довольно жесткий разговор президента с правоохранительными органами, Минздравом и премьером. Говорили о налаживании коммуникации между государством и гражданами.
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Он также отметил: если текущая динамика заболеваемости сохранится, то через 10 дней в Украине будет совсем другая ситуация.
Мы не хотим вводить карантин, который был у нас месяц или два назад. Потому что это бьет по экономике и людях. Мы не хотим к нему возвращаться, поэтому призываем сейчас всех максимально соблюдать условия карантина. Никто не хочет, чтобы лета не было, поэтому призываем носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать другие меры,
– подытожил заместитель руководителя Офиса Президента.