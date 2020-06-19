За 10 днів буде зовсім інша ситуація: в ОП закликали українців дотримуватися карантину
Через стабільне зростання кількості нових хворих на коронавірус влада України забила на сполох. Так, за дорученням уряду з 22 червня поліція пильніше стижатиме за дотриманням карантинних заходів. В Офісі Президента наголосили, щоб не довелося знову запроваджувати жорсткий карантин, громадяни та бізнес мають дотримуватися протиепідемічних заходів.
Останній тиждень ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Таку думку висловив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, мовиться на сайті ОП.
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За словами Тимошенка, влада має більш чітко доносити не лише громадянам, а й представникам бізнесу, щоб вони були у масках та зберігали соціальну дистанцію.
З тим, яка кількість людей зараз перебуває в нічних клубах – усі без масок, скільки людей на пляжах без дотримання соціальної дистанції – так не повинно бути,
– наголосив він.
Тимошенко зазначив, що 19 червня відбувалася доволі жорстка розмова президента з правоохоронними органами, МОЗ та пем'єром. Говорили про налагодження комунікації між державою та громадянами.
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Він також зауважив: якщо поточна динаміка захворюваності зберігатиметься, то через 10 днів в Україні буде зовсім інша ситуація.
Ми не хочемо запроваджувати карантин, який був у нас місяць чи два тому. Тому що це б'є по економіці й людях. Ми не хочемо до нього повертатися, тому закликаємо зараз усіх максимально дотримуватися умов карантину. Ніхто не хоче, щоб літа не було, тому закликаємо носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися інших заходів,
– підсумував заступник керівника Офісу Президента.