Через 10 дней у России иссякнут возможности атаковать Украину, – генерал США назвал условие

Западу следует ускорить свою поддержку Украины. При таком условии уже через 10 дней у России иссякнут возможности атаковать наше государство.

В этом убежден Бен Ходжес – американский генерал в отставке, бывший командующий армии США в Европе. Об этом он говорил в интервью телеканалу MSNBC.

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Генерал призвал ускорить помощь Украине

Ходжес считает, что у россиян нет трех вещей: времени, человеческой силы и, скорее всего, боезапаса. По его мнению, Запад должен не просто продолжать поставки военной помощи Украине, но и ускорить их. Он имеет в виду оборонительное вооружение, которое поможет уничтожить российскую артиллерию, ракетные установки и пусковые установки крылатых ракет.

Если предположить, что мы это сделаем, через следующие 10 дней Россия может достичь своей кульминации. Это означает, что они не смогут продолжать атаки,

– подчеркнул генерал.

В то же время он опубликовал в своем твиттере сообщение о войне, которую Россия развязала против Украины, и призвал и дальше давить на агрессора. "У них проблемы с живой силой и нехватка боеприпасов", – подчеркнул он. Ходжес убежден, что Украина может "пережить россиян", если международные партнеры расширят поставки необходимого оружия.

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