Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, например, в ближайшие два месяца не будет наблюдаться голод среди обычных россиян.

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Фурса: Процесс экономической деградации уже начался

Введенные санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину уничтожают экономику России. Однако инвестиционный банкир отметил, что россиянам еще далеко до массового голода.

К сожалению, очень далеки к голоду. Экономически процесс деградации начался очень сильно, но не ожидайте, что через два месяца в России будет голод. Такого не будет,

– констатировал он.

Фурса объяснил, что в общем-то процесс результатов от санкций очень постепенный. К примеру, россияне даже не сразу теряют работу, а значит, о голоде пока не говорится.