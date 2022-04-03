Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, наприклад, у найближчі 2 місяці не спостерігатиметься голод серед звичайних росіян.

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Фурса: Процес економічної деградації вже розпочався

Запроваджені санкції через повномасштабне вторгнення в Україну знищують економіку Росії. Проте інвестиційний банкір зауважив, що росіянам ще далеко до масового голоду.

На жаль, дуже далекі саме до голоду. Економічно процес деградації розпочався дуже сильно, але не очікуйте, що через 2 місяці в Росії буде голод. Такого не буде,

– констатував він.

Фурса пояснив, що загалом процес результатів від санкцій дуже поступовий. До прикладу, росіяни навіть не відразу втрачають роботу, а отже, про голод наразі ще не мовиться.