Россияне делают вид, что живут в другой реальности

Наши политики каждый раз поднимают вопросы Бучи, Бородянки, Ирпеня и Краматорска. Об этом в интервью заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Однако российская делегация уже традиционно делает вид, что живет в другой реальности.

Они, мягко говоря, не слишком реагируют в нормальном человеческом понимании слова на какие-либо претензии, задокументированные с точки зрения преступлений. "Они не атакуют, они вообще не воюют",

– сказал Подоляк.

Через 2 недели россияне вообще начнут говорить, что их армии в Украине нет, а воюют только "неустановленные зеленые человечки".

"Как они любят говорить: "мы даже не знаем, к какому гражданству они принадлежат". Вот это будет происходить", – отметил советник главы ОПУ.

Ведь такое поведение уже вполне традиционно для руководства России.

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