Росіяни вдають, що живуть в іншій реальності
Наші політики кожного разу підіймають питання Бучі, Бородянки, Ірпеня та Краматорська. Про це в інтерв'ю заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Однак російська делегація вже традиційно вдає, що живе в іншій реальності.
Вони, м'яко кажучи, не надто реагують у нормальному людському розумінні слова на будь-які претензії, які задокументовані з погляду злочинів. "Вони не атакують, вони взагалі не воюють",
– сказав Подоляк.
За 2 тижні росіяни взагалі почнуть говорити, що їхньої армії в Україні нема, а воюють лише "невстановлені зелені чоловічки".
"Як вони люблять говорити: "ми навіть не знаємо, до якого громадянства вони належать". Ось це буде відбуватися", – зазначив радник голови ОПУ.
Адже така поведінка вже цілком традиційна для керівництва Росії.
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