Росіяни вдають, що живуть в іншій реальності

Наші політики кожного разу підіймають питання Бучі, Бородянки, Ірпеня та Краматорська. Про це в інтерв'ю заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Однак російська делегація вже традиційно вдає, що живе в іншій реальності.

Вони, м'яко кажучи, не надто реагують у нормальному людському розумінні слова на будь-які претензії, які задокументовані з погляду злочинів. "Вони не атакують, вони взагалі не воюють",

– сказав Подоляк.

За 2 тижні росіяни взагалі почнуть говорити, що їхньої армії в Україні нема, а воюють лише "невстановлені зелені чоловічки".

"Як вони люблять говорити: "ми навіть не знаємо, до якого громадянства вони належать". Ось це буде відбуватися", – зазначив радник голови ОПУ.

Адже така поведінка вже цілком традиційна для керівництва Росії.

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