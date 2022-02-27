Из-за агрессии против Украины: два логистических гиганта приостановили сотрудничество с Россией

Все больше известных мировых компаний отказываются сотрудничать с Россией. На этот раз такое решение было принято американскими логистическими компаниями UPS и Fedex.

Компании из США приняли такое решение из-за вторжения России в Украину.

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UPS и FedEx приостановили сотрудничество с Россией

Кроме того, они готовили план на случай непредвиденных обстоятельств для своих операций в России. Теперь обе компании будут временно отправлять посылки в Россию.

UPS продолжает внимательно следить за ситуацией и возобновит работу, как только это станет практичным и безопасным,

заявили в логистической компании.

UPS также добавили, что компания сосредоточена на безопасности своих сотрудников, гарантировании непрерывного обслуживания и минимизации сбоев в работе их клиентов. С подобным заявлением выступили и в FedEx. Логистические гиганты предварительно перестали отправлять посылки в Украину и наоборот.

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