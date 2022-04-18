За это время произошел бешеный ажиотаж – уже продано почти полмиллиона экземпляров. Поэтому, чтобы марки сохранили свою историческую ценность, Укрпочта ввела ограничения на продажу.

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Укрпочта ввела ограничения на продажу марки о "русском корабле"

Также введение ограничений связано с появлением спекулянтов. К примеру, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за 1 000 долларов. Укрпочта не поддерживает это, ведь проследить, куда идут средства от продаж марок, невозможно.

У нас уже есть идеи и готовим новые выпуски, но пока просим сохранять холодный ум при покупке марок с кораблем. Пусть они достанутся как можно большему числу людей, а не как можно больше писем одному человеку,

– говорится в сообщении.

Какие будут ограничения:

С сегодняшнего дня можно купить не более 5 писем (1 письмо = 6 марок) в одни руки любого номинала.

Отменяются все заказы в интернет-магазине.

Заметим , Укрпочта, после выпуска популярных марок с путём российского корабля, выпустит еще и футболки .